美國女兵在喀布爾恐襲中殉職 安撫阿富汗嬰兒的畫面成遺照

阿富汗喀布爾機場26日發生自殺炸彈恐怖攻擊，釀成至少170死，伊斯蘭國分支“伊斯蘭國呼羅珊省（ISIS-K）”宣稱犯案。其中一名殉職美軍是23歲的海軍陸戰隊中士吉伊（Sgt. Nicole Gee），她幾天前才在社群媒體分享自己懷抱阿富汗嬰兒的畫面，並且寫下“我愛我的工作”，未料暖心照片卻成為最後身影。

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吉伊的Instagram頁面上充滿與親友一起開懷大笑的照片，也有不少工作點滴。在另一張照片中，她帶著一把步槍協助撤離民眾排隊登機，也曾經發文慶祝升遷，“還在科威特時，我從未想過自己能夠如此光榮地晉陞中士”。

《今日美國》報導，吉伊來自加州沙加緬度（Sacramento），2016年畢業於羅斯維爾市（Roseville）奧克蒙特高中，1年後加入北卡州第24海軍陸戰隊遠征隊，擔任維修技術員，之後派駐海外。她的丈夫傑羅德（Jarod Gee）也是同校畢業的海軍陸戰隊隊員。

吉伊3年多來的同袍兼室友馬洛莉中士（Sgt. Mallory Harrison）發文哀悼，她形容吉伊是“黑暗世界中的一道光明”，“我想到再也無法見到她了，還是必須強迫自己面對現實。我無法形容這個感覺。我最好的朋友才23歲就離開人世，但我知道她是在做着自己熱愛的事情時離世，才能從中獲得一點平靜”。