《華爾街日報》：美軍出動“忍者炸彈”狙殺IS要員

喀布爾恐攻造成美軍殉職後，美國出動無人機報復，擊斃2名伊斯蘭國（IS）恐怖組織成員，據傳美方使用的是配備刀刃的特殊型“地獄火”導彈。同時白宮已批准國防部徑行空襲IS目標。

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阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場附近26日發生炸彈攻擊，造成約百人死傷，死者中包括至少13名美軍。IS的地區主要分支“呼羅珊伊斯蘭國”（ISIS-K）宣稱策畫犯案。

美國國防部28日表示已在阿富汗展開無人機空襲行動，共擊斃2名IS活躍的“策畫者和協助者”，並造成另一人受傷。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，美軍此次行動是從波斯灣（Persian Gulf）地區派出“死神”（Reaper）攻擊無人機，上頭搭載又名“忍者炸彈”的AGM-114R9X導彈，也就是AGM-114“地獄火”（Hellfire）導彈的衍生型。

AGM-114R9X導彈不會爆炸，而是會在接近攻擊目標的最後一刻，射出導彈內圈的6枚巨型刀刃，猶如“血滴子”一般，讓軍方指揮官得以鎖定目標，兼顧減少平民傷亡的幾率。

這次空襲地點位於南加哈省（Nangarhar）拉哈穆努拉區（Rahamunullah）。但鄰近居民稱攻擊釀成3死4傷，包含一名女性，與五角大廈的評估有出入。

美軍空襲看似造成一棟房屋受損。《華爾街日報》所見的影像顯示，房屋外觀有一個爆炸形成的小洞，屋旁有輛焦黑的機動人力車。牆上布滿彈片，窗戶已被炸飛，房內散置衣物、涼鞋與傢具。

《華爾街日報》2019年率先披露AGM-114R9X導彈的存在，其設計是要從車輛或建築頂端落向目標。美國政府從未公開承認有這種武器。

據悉這種武器2017年2月曾被用於狙殺恐怖組織蓋達（Al Qaeda）的二號人物。2019年1月也門另有一人因它喪命，美國指控他策畫2000年美軍驅逐艦柯爾號（USS Cole）在也門港口遭炸彈攻擊事件。

“紐約時報”（The New York Times）指出，美國特種作戰部隊（US Special Operations forces）去年再度運用AGM-114R9X導彈，擊斃敘利亞西北部一名蓋達組織在當地的實質領袖。

美國政治新聞媒體Politico另報導，根據3名熟知內情的美國官員，美國總統拜登（Joe Biden）已對五角大廈“開綠燈”，可毋須尋求白宮允許，徑行空襲阿富汗境內與ISIS-K有關的任何目標。

其中一名官員指出，五角大廈領袖本就握有這項職權，但拜登27日重申軍方有此權限。這名官員說，總統的指示就是“放手去做”，“如果我們找到更多人（ISIS-K分子），就會空襲他們”。

目前美軍正積極搜捕與喀布爾攻擊有關的恐怖分子，預料未來幾天或幾周將發動更多空襲。