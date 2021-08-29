13名阿富汗遇害士兵遺骸歸國 拜登夫婦出席儀式

美國總統拜登8月29日上午前往特拉華州多佛空軍基地，接收在阿富汗喀布爾機場襲擊中喪生的13名美國軍人的遺骸。殉職軍人家人被安排在遠處，也遠離攝像機。 有時親人們的抽泣聲打破了現場的沉默。

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在儀式現場，第89空運聯隊副司令威廉·麥克唐納（William C. McDonald）上校、多佛空軍基地空軍國殤事務行動指揮官奇普·W·霍林格（Chip W. Hollinger）上校等軍方人員與拜登夫婦進行了交談。

8月26日，在喀布爾機場外的一次自殺式爆炸中，11名海軍陸戰隊員、一名陸軍士兵和一名海軍士兵喪生，這些士兵的遺骸29日被運回美國。陣亡者的家屬在現場迎接親人的遺骸，而後這些遺骸將轉移到空軍基地的殯儀機構，由軍方再度確認身份無誤後，轉運到長眠地。

據“福克斯”新聞報道，在13名陣亡的美軍成員中，有9名海軍陸戰隊員和一名海軍醫院醫務人員來自加利福尼亞的彭德爾頓營。

陣亡美軍士兵的年齡均在20歲到31歲之間，其中五人年僅20歲。

報導指出，其中一名陣亡者，來自加州沙加緬度的23歲中士妮可·L·吉（Nicole L. Gee）在襲擊發生前幾天，曾在社媒Instagram上分享了自己在喀布爾抱着一個阿富汗嬰兒的照片，並配上了“我愛我的工作”的標題，引發許多民眾的感概和惋惜。

拜登在8月28日的聲明中說：“我們失去的13名人員是英雄，他們在為執行美國崇高理念時，獻出了自己的生命，拯救了其他人的生命。他們勇敢無私的精神使迄今為止、超過11萬7,000名處於危險中的人抵達到安全地點。”