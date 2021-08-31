美軍此番撤離前炸毀眾多高精尖武器裝備 含高端導彈防禦系統

喀布爾街道上的塔利班士兵。2021年8月30日照片

美國軍隊今年4月秘密撤離在阿富汗的巴格拉姆空軍基地最大軍用機場，但匆忙間留下許多先進武器和裝備，包括美國武裝阿富汗政府軍的武器裝備在政府軍潰敗之後，全部落入塔利班之手。吸取教訓，美國軍隊在昨天最後一班軍機撤離前，將所有遺留的武器裝備係數炸毀或毀壞，包括先進的導彈防禦系統，據美國軍方稱，遭廢的武器裝備將不可能再被使用。

廣告 繼續瀏覽後續

美國軍隊在撤離阿富汗前，廢除毀壞了飛機與裝甲車輛軍備。據法新社引述美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）表示，美國軍隊在離開塔利班（Taliban）統治的阿富汗前，讓73架飛機、裝甲車輛與一個高科技火箭防禦系統無法再度使用。

據美軍中央司令部司令麥肯錫說，美軍在完成兩周的阿富汗撤離行動前，廢除停在喀布爾哈密德．卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）的73架飛機武裝，讓這些飛機無法使用。他說：「那些飛機已經無法再度飛行…無法由任何人操作。」

據麥肯錫說，美軍8月14日展開空運撤離行動時，五角大廈結集近6000名軍人佔據與管控喀布爾機場，他們留下約70輛防地雷反伏擊車（MRAP）與27輛悍馬車（Humvee）。反地雷反伏擊車每輛要價100萬美元，美軍在撤離前已讓MRAP無法使用。

美國也留下用來保護機場免遭火箭攻擊的反火箭彈、炮彈及迫擊炮彈系統（C-RAM），以及昨天協助阿富汗抵擋伊斯蘭國（Islamic State）恐怖組織發動的5枚火箭攻擊。

據麥肯錫說，「我們決定讓那些系統持續運作到最後一分鐘」，直到最後一架美國飛機撤離。他說：「拆除那些系統的程序很複雜且耗時，因此我們廢除那些系統的軍備，讓那些系統再也無法使用。」