洪都拉斯大選：左派候選人稱如勝選將轉與中國建交

洪都拉斯共和國將於今年 11 月舉行總統大選。消息傳左翼政黨“自由重建黨”參選人，前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的夫人馬拉・卡斯特羅 （Xiomara Castro）昨 (5) 日表示，如果贏得大選，將尋求國家債務的“重新調整”，並與中國建立外交關係。洪都拉斯目前與台灣建有外交關係。

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據新頭殼今天報道稱，洪都拉斯總統候選人說，勝選後將與中國建交。該報道指這是台灣邦交國的警訊！

據《路透社》（Reuters）今 (6) 日消息說，左翼政黨“自由重建黨”參選人馬拉・卡斯特羅 （Xiomara Castro）昨 (5) 日表示，如果贏得大選，將尋求國家債務的“重新調整”，並與中國大陸建立外交關係。卡斯特羅是洪都拉斯前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的夫人。於當地時間 (5) 日，卡斯特羅在首都德古西加巴的一家酒店舉辦新聞發布會，闡述了她若當選的計畫。她提到，洪都拉斯目前與台灣地區有“外交關係”，但她若在大選中獲勝，將會“立即開放與中國大陸的外交與商業關係。”

據《路透社》消息說，卡斯特羅還稱 :“我將下令對內部和外部債務進行國際審計，並進行調整。”根據洪都拉斯財政部的數據，到 2020 年底，其公共債務超過 130 億美元，相當於其 GDP 的 55 %。洪都拉斯是中美洲最貧窮的國家之一，由於新冠肺炎大流行，去年 GDP 下降了 9%，並在去年 11 月肆虐中美洲的兩場颶風中遭受重創。

在今年 5 月，洪都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez） 就曾表示 :“為了能得到中國的疫苗，如果有必要，政府（洪都拉斯）將在中國開設一個貿易辦事處，因為這符合洪都拉斯人民的最大利益。” 此一表達就被視為是當時台灣與洪都拉斯的斷交徵兆。

新頭殼報道說，台灣外交部對此則表示，宏國外交部已向台方澄清，並重申台宏兩國邦交穩固友好。

截至目前，中華民國共有 15 個邦交國，包括中美洲 4 國（伯利茲、危地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜）、加勒比海島國 4 國（海地、聖基茨和尼維斯、聖盧西亞、聖文森特和格林納丁斯）和太平洋島國 4 國（馬紹爾群島、瑙魯、帕勞、圖瓦盧），以及南美洲 1 國（巴拉圭）、非洲 1 國（史瓦帝尼）、歐洲 1 國（梵蒂岡）。