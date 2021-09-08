美國建立的阿富汗人數據庫落入塔利班手中被用於監視鎮壓阿富汗人

塔利班閃電般奪取政權，美國斥資數億美元建立的阿富汗人數據庫，包括識別身分的生物特徵，目前已落入塔利班之手。美聯社7日報導說，數據庫已變成塔利班監視和鎮壓阿富汗人民、懲罰他們的敵人的利器。

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美國創建數據庫時，本為推行法治秩序及政府咎責力、建設現代化國家所用，認為使用那些數據，可提升教育、增進婦女權、打擊貪腐。

自8月15日喀布爾陷落以來，不斷有消息說，這個數據庫已遭塔利班用來找出曾替美軍工作的阿富汗人，或恫嚇他們之用。專精偵監科技的布魯克林法學院專家帕斯誇萊(Frank Pasquale)指出：數據庫落入塔利班之手，是可怕的諷刺，讓人由現實學到教訓：通往地獄之路，竟是用好意鋪就的。

挾勝利之威，塔利班高層表示重獲國際援助、取得遭外國凍結的資產才是要務，但1996到2001年統治期間，神學士對阿富汗人的嚴峻設限，尤其對女性，改變的跡象並不多，很多阿富汗人還沒信心，不敢信任塔利班。賓州大學學者卡里米(Ali Karimi)表示憂心數據庫會讓死硬的伊斯蘭原教旨派政教合一官員的偵監及攔截能力，變得跟美方情報機構一樣，得以無情地殺害與敵方合作的人。

據NBC電視報道，美國從2006年就開始收集阿富汗人的生物特徵數據，美國在阿富汗建立的生物識別數據庫，包含數百萬阿富汗人的指紋、虹膜、面部圖片。美國與其支持的阿富汗政府共享該系統。根據美國政府2010年的一份報告，該系統在阿富汗的早期目標是獲取該國80%人口的生物特徵信息。

報道稱這個系統已被塔利班沒收。美國前陸軍情報官兼人權第一首席技術官威爾頓張（WeltonChang）說。“現在他們有了設備，可能會建立自己的數據庫。”“他們可以使用生物識別數據庫來歧視或者跟蹤周圍的人。”

兩名參與過該數據庫建立的美國退伍軍人表示，如果塔利班有辦法使用生物識別信息，生物識別數據可能會用於針對女性。