德州“心跳墮胎法”將被美國司法部起訴

美國司法部正準備對德克薩斯州的新墮胎法提起訴訟，該法律對懷孕6周後能檢測到胎兒心跳的墮胎定為非法。據福克斯新聞報道，司法部長加蘭（Merrick Garland）預計最早將於本周開始採取行動。而拜登政府的司法部，誓言在德克薩斯州的“心跳法案”之後捍衛婦女的墮胎權。美國最嚴格反墮胎法案在得克薩斯州正式生效從今年9月1日正式生效。美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）9月9日表示：這是違憲的。司法部已經對德克薩斯州提起訴訟，要求廢除這個州制定的所有墮胎法律。

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由於受民主黨人和敦促對此事採取行動的墮胎權利團體的批評，加蘭說司法部正在 "緊急"探索 "挑戰德克薩斯州S.B.8法案的所有選項”，以保護婦女的權利。而《華爾街日報》首先報道了即將起訴的消息。

德州共和黨州長阿博特（Greg Abbott）在5月簽署的法律規定，一旦醫務人員能夠檢測到胎兒的心跳，通常在6周左右，在許多婦女知道自己懷孕之前，就禁止了墮胎。而上周，美國最高法院在5:4的裁決中裁定，該法律繼續有效。

但拜登抨擊最高法院上周的裁決是 "對婦女憲法權利的空前攻擊"。

拜登說，他正指示該委員會和白宮法律顧問辦公室，發起 "整個政府的努力，以應對這一決定"，特別要求衛生與公眾服務部和司法部 "看看聯邦政府可以採取什麼措施，以確保德克薩斯州的婦女能夠獲得受羅伊案保護的安全和合法的墮胎”。

德克薩斯州的法律，是自1973年最高法院作出具有重大影響的“羅伊訴韋德案裁決”以來，美國最嚴格的反對墮胎的法律，也是全國範圍內共和黨人更廣泛地推動對墮胎施加新限制的一部分。

德克薩斯州的立法者制定了這項新法律，可避開聯邦法院的審查，允許私人公民個人在州法院對參與墮胎的任何人提起民事訴訟，而不是對病人。此法律允許私人公民起訴墮胎提供者和任何參與協助墮胎的人。在其他情況下，這將包括任何驅動婦女到診所進行墮胎的人。而根據該法律，任何成功起訴他人的人，都有權獲得至少一萬美元賠償。