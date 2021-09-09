美國今夏以來天災頻仍，美國人飽受颶風洪水山火熱浪侵襲

美國今年夏天以來，暴雨、山火、颶風、沿海洪水加劇，近三分之一美國人飽受打擊；64%的人現居住地遭逢連日熱浪侵襲。《華盛頓郵報》報導說，據官方紀錄，6月起迄今至少388人死於颶風、洪水、熱浪及山林野火。

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西北部太平洋沿岸高溫屢破紀錄；東部紐約新澤西強降雨把地下室公寓變成死亡陷阱；洪水把一對雙胞胎嬰兒由父親的懷抱中衝走；山林野火燎燒500萬畝森林；長期乾旱逼得聯邦官員不得不對科羅拉多河有史以來首度下達減少用水強制令。

聯邦急難管理局(FEMA)前局長傅蓋特(Craig Fugate)表示，有生以來未見過危機之多有如今年夏季；在天災中倖存的人說，最近的災禍為有生以來僅見；以往不認為自己因氣候變遷將大難臨頭的人，突然一覺醒來，發現洪水就在自家窗外、霧霾瀰漫於空中，不知哪裡還有安全所在。

今年夏季真正的試練則在美國能否大舉而迅速矯治溫室氣體排放。自工業時代發韌以來，地球暖化已超過攝氏1.1度；美國助長的暖化，遠多於任何國家，1850年以來添加到大氣層的二氧化碳，有四分之一來自美國焚燒化石燃料。

專家指出，假如人類不阻止地球繼續暖化，不管投資在基建的金額有多大，都不管用；聯合國最新氣候變遷報告指出，人類要在2030年之前減少溫室氣體排放達半數，才有機會防止暖化最惡劣的打擊，不那麼做，人類便置身於更炎熱、災難更多的未來。“憂思科學家聯盟”(Union of Concerned Scientists)資深氣候學達爾(Kristina Dahl)指出，氣候變遷的災變發作，比科學界料想的還要快，自己從未預測過此時就會發生這麼大的天災。

《紐約時報》報道說：面對極端天候，國家其實脆弱不堪，由最大城市紐約慘遭洪災而更為凸顯；自2012年桑迪颶風(Hurricane Sandy)以來，紐約市便斥資百十億美元來防範暴風雨，但種種投資面臨大洪水來襲，作用似乎非常有限。