時代雜誌百大人物 習近平入選領袖類別

《時代雜誌》2021年百大最具影響力人物（TIME100）名單揭曉，英國哈利王子與妻子梅根、美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊的日籍“二刀流”好手大谷翔平皆入選。

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《時代雜誌》（TIME）9月15日公布編輯評選的TIME100完整名單，一共分為時代象徵（Icons）、先鋒（Pioneers）、巨人（Titans）、藝術家（Artists）、領袖（Leaders）和革新者（Innovators）等6項類別。

英國哈利王子與妻子梅根（Prince Harry and Meghan）與大谷翔平都入選時代象徵類。

米其林名廚、非營利組織世界中央廚房（World Central Kitchen）創辦人安德瑞斯（Jose Andres）介紹，薩塞克斯公爵哈利王子與妻子梅根都是行動派，他們並未默默坐享財富。

兩人透過旗下基金會Archewell Foundation把熱情化為實踐、透過媒體產制讓無聲者發聲，還與非營利組織攜手承擔風險，協助那些需要幫助的群體，包括給予美國黑人女性和女孩心理健康支援、提供食物給印度與加勒比海天災的災民等。

安德瑞斯寫道：“這個世界上每個人都對不認識的人有意見。公爵與公爵夫人卻能對素不相識的人懷抱同情心，他們不只是發表意見，他們為受苦者奔走。”

由ESPN分析師、前美國職棒大聯盟球星A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez）撰寫的專文介紹，大谷翔平本季展現出空前傑出表現，投打俱佳在大聯盟內無與倫比，堪稱當代貝比魯斯（Babe Ruth）。

A-Rod寫道，只有大谷翔平能創下同一季盜壘破20次、全壘打逾40支，投球時速還快達100英里，“如果你把科學怪人（Frankenstein）每項獨特才能集結在同一名球員身上，就能得出大谷翔平”。

A-Rod寫道，大谷翔平不僅場上表現過人，場下也是名紳士，隊友談到他都只有好話，與媒體和球迷關係也是一級棒。而且世人不難看出他很努力，年年精進直到今年一飛衝天，進場看他很容易就值回票價。

時代象徵類別其他入選者，還包括網球好手大坂直美、美國流行樂歌手小甜甜布蘭妮（Britney Spears）、俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）、美國樂壇天後桃莉芭頓（Dolly Parton）等人。

美國女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）入選先鋒類別。美國體操天後拜爾絲（Simone Biles）、蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、韓國國寶級女演員尹汝貞（Yuh-jung Youn）入選時代巨人。

藝術家方面，英國女星凱特溫絲蕾（Kate Winslet）、華人女導演趙婷、好萊塢女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）入選。

美國前任總統特朗普（Donald Trump）、現任總統拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）、中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）入選領袖類別。

革新者類入選人士則包括台裔美國企業家、繪圖晶片企業輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳。太空探索科技公司（SpaceX）老闆馬斯克（Elon Musk）與日本著名建築師隈研吾等也榜上有名。