美軍最高司令遭曝密通中國給定心丸 特朗普籲逮捕法辦：這是叛國罪！

美軍武官最高領導、參謀長聯席會議主席米利將軍2021年9月14日遭揭因擔心前總統特朗普的瘋狂舉動導致美中爆發戰爭，曾對中國軍方高官表示“美國不會攻擊中國”。

軍武官最高領導、參謀長聯席會議主席米利因擔心前總統特朗普的瘋狂舉動導致美中爆發戰爭，曾對中國軍方高官表示“美國不會攻擊中國”。美國媒體14日援引近日出版的美國著名記者鮑勃･伍德沃德等人的新書內容進行了報道。

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據共同社今天報道稱，美軍武官最高領導向特朗普前政府視為“戰略競爭對手”的中國自行表示不會發起攻擊的做法極其罕見，凸顯出他對特朗普令人無法預測的行動抱有嚴重危機感。

據美媒報道的內容顯示，對於特朗普有權下令使用的核武器，米利也向美軍幹部再次確認了相關步驟，並叮囑稱一旦接到使用命令必須通知自己。米利在美國總統大選前夕的去年10月30日致電中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成。因為有消息稱特朗普的好戰言論令中方感到事態嚴重，認為美軍已開始準備攻擊中國，米利否定了攻擊的意圖，並表示“即使發動攻擊也會事先聯繫，不會突然襲擊”。

據該報道，兩人的第二次通話是在特朗普的支持者試圖推翻大選結果的國會襲擊事件後的今年1月8日。李作成對美國的政局不穩表示擔憂，米利解釋稱：“我們是穩定的。不過，民主主義有時候會出現混亂。”據稱李作成並未馬上接受這一解釋。

該報道稱，伍德沃德是《華盛頓郵報》的記者，以上世紀七十年代對水門事件的調查報道而聞名。他還曾在2018年和去年9月出書曝光特朗普的內幕，成為熱議話題。

據自由時報今天報道稱，《華盛頓郵報》爆料，參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley），在前總統特朗普連任失利後，私下主動兩次致電中國解放軍將領，保證美國不會攻擊中國。美國共和黨籍參議員盧比奧（Marco Rubio）警告，米利的行徑已令“美國的國家安全和領導世界的能力處於危險之中，要求拜登總統立即將他解職；特朗普受訪時回應，米利犯下叛國罪，應予以逮捕法辦！

盧比奧是參院情報委員會中排名第一的共和黨參議員，能接觸頂級機密情報。他14日致函拜登，信中強調，米利不僅無視國家安全，“更令人震驚的是，報導顯示米利將軍干涉了文職總司令可以下令進行核打擊的程序。”

盧比奧強調，密利這些行為表明，他明顯缺乏健全的判斷力，他敦促拜登立即將他解職解僱他。盧比奧說：“我不必告訴你，高階軍官泄露美國軍事行動機密情報所帶來的危險，但我要強調的是，這種顛覆行為，破壞了總統在與外國交往中談判和運籌這個國家的國家權力工具的能力。”

由揭發水門案的傳奇記者伍德沃德（Bob Woodward）與前《華盛頓郵報》記者柯斯塔（Robert Costa）撰寫的新書揭露，米利擔心特朗普失去理智，做出一連串預防開戰的措施，包括兩次致電中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成，保證美國不會攻擊中國。據指出，米利當時還召集參謀首長聯席會議軍官開會，他表示，如果特朗普下令攻擊，他首先應該被第一個告知，還要求所有與會軍官逐個表態“發誓”。

據盧比奧在信中寫道：“這是一個危險的先例，未來可能會被米利將軍或其他人使用。這有可能破壞美國文官控制軍隊的既定原則。”

據該報道，特朗普14日接受保守派電視台《新聞極限》（Newsmax）電話採訪時回應對米利的爆料說：“如果這確實是真的，真是很難讓人相信，他給中國打電話，做這些事情，並願意向他們提供攻擊情報信息，或在攻擊之前（就提供情報），這是叛國罪。”

據自由時報，特朗普辦公室隨後發表書面聲明，痛批米利是個“蠢蛋”（dumbass），並強調特朗普認為，若爆料屬實，米利背着總統私通中國，該依叛國罪受審。