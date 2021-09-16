美國向國際捐贈新冠疫苗一億一千萬劑，是中國的三倍
發表時間：
美國國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導：聯合國的數字顯示，美國通過新冠病毒疫苗實施計畫（COVAX）或直接捐贈他國的新冠疫苗數量為1億1444萬2400劑，遠遠超出任何國家，是第二名中國3399萬7000劑的三倍以上。
廣告
日本以捐贈2325萬1930劑位居第三，第四是印度捐贈901萬5000劑，第五是英國捐贈688萬6200劑。這些數據都是由公開消息彙整，實際捐贈有可能更多一些。
全世界約有80個國家收到來自美國的疫苗，主要為亞洲、非洲、中南美洲的發展中國家。亞洲是新冠病毒疫苗實施計畫的最大獲益者，孟加拉、印尼、巴基斯坦、菲律賓等均通過此機製得到超過1000萬劑疫苗。
目前全球已捐贈2億700萬劑疫苗，但此數字遠遠低於世界衛生組織(WHO)獨立專家小組的呼籲，該小組今年5月呼籲，富裕國家應該在今年9月1日前，捐贈低所得及中高、中低所得國家10億劑疫苗，並在2022年年中前再捐10億劑。
世衛近期設置新目標，要在今年9月前讓所有國家至少有10%民眾接種到一劑疫苗，年底要提高到40%，明年中提高至70%；然而，目前全世界還有約50個國家至少接種一劑的民眾不到10%，整個非洲接種過疫苗的人口比率只有5.5%。
全球新冠疫苗“貧富懸殊”嚴重，富裕國家囤積疫苗可謂害人害己。經濟學人智庫(EIU)估計，疫苗接種緩慢將導致2022年至2025年間共2萬億3000億美元的經濟損失，其中三分之二得由新興市場國家承擔。世衛官員則說，疫苗接種緩慢是疫情一直肆虐不止的原因之一。