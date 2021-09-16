美國向國際捐贈新冠疫苗一億一千萬劑，是中國的三倍

2020年12月26日，德國Technisches Hilfswerk的員工將輝瑞疫苗重新分配到位於德國達辛疫苗接種中心的冷卻運輸箱中。周六，第一批冠狀病毒疫苗已抵達歐盟各地。

美國國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導：聯合國的數字顯示，美國通過新冠病毒疫苗實施計畫（COVAX）或直接捐贈他國的新冠疫苗數量為1億1444萬2400劑，遠遠超出任何國家，是第二名中國3399萬7000劑的三倍以上。

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日本以捐贈2325萬1930劑位居第三，第四是印度捐贈901萬5000劑，第五是英國捐贈688萬6200劑。這些數據都是由公開消息彙整，實際捐贈有可能更多一些。

全世界約有80個國家收到來自美國的疫苗，主要為亞洲、非洲、中南美洲的發展中國家。亞洲是新冠病毒疫苗實施計畫的最大獲益者，孟加拉、印尼、巴基斯坦、菲律賓等均通過此機製得到超過1000萬劑疫苗。

目前全球已捐贈2億700萬劑疫苗，但此數字遠遠低於世界衛生組織(WHO)獨立專家小組的呼籲，該小組今年5月呼籲，富裕國家應該在今年9月1日前，捐贈低所得及中高、中低所得國家10億劑疫苗，並在2022年年中前再捐10億劑。

世衛近期設置新目標，要在今年9月前讓所有國家至少有10%民眾接種到一劑疫苗，年底要提高到40%，明年中提高至70%；然而，目前全世界還有約50個國家至少接種一劑的民眾不到10%，整個非洲接種過疫苗的人口比率只有5.5%。

全球新冠疫苗“貧富懸殊”嚴重，富裕國家囤積疫苗可謂害人害己。經濟學人智庫(EIU)估計，疫苗接種緩慢將導致2022年至2025年間共2萬億3000億美元的經濟損失，其中三分之二得由新興市場國家承擔。世衛官員則說，疫苗接種緩慢是疫情一直肆虐不止的原因之一。