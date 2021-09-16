美英澳成立新戰略聯盟 專家指為亞洲帶來大變革

美國、英國、澳洲宣布建立防衛聯盟，協助澳洲發展核動力潛艦，外界認為主要目的為反制中國。星媒引述專家分析，這不僅是美、澳關係的重大突破，也將為亞洲帶來巨大改變。未來太平洋地區將成為潛艦世界的中心。

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據中央社今天引述消息報道說，美國總統拜登（Joe Biden）15日與英國首相強森（Boris Johnson）、澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）召開三方視訊聯合記者會，宣布建立AUKUS戰略夥伴關係。拜登表示，美、澳、英深化合作，因為三方都意識到確保印太區域長期和平穩定的必要性。根據澳洲政府網站資料，AUKUS戰略夥伴關係的第一項重大計畫是協助澳洲取得至少8艘核動力潛艦。

據新加坡外交部今天下午發布新聞稿表示，星國總理李顯龍今天接到莫里森的來電，莫里森在電話中說明澳洲與美、英兩國新成立的AUKUS夥伴關係。星國外交部指出，李顯龍在電話中提及新加坡與澳洲、英國及美國長期的雙邊及多邊關係，並期盼AUKUS為區域和平、穩定帶來有建設性的貢獻。

該報道稱，儘管美、英、澳三方視訊聯合記者會未直接提及中國，但外界普遍認為這項新合作的目標很明確，目的在因應中國日益增長的軍事威脅。拜登也預計下周在華盛頓主辦四方安全對話（Quad），澳洲、印度及日本領袖將親自參加這場高峰會。

中央社說，對於這項三方合作，“海峽時報”（The Straits Times）引述華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）學者克羅寧（Patrick Cronin）分析指出，有鑒於美國將與澳洲共享科技涉及的敏感性，“這是美澳關係中的一大突破”。他說，這項合作“將大幅提升澳洲的潛艦能力”，也將對中國產生抗衡作用。據克羅寧分析，“這將為亞洲帶來巨大改變”，不論好壞，估計從2030年代開始，太平洋地區將成為潛艦世界的中心。