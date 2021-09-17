受逮捕威脅 蘋果和Google在俄羅斯選舉前下架反對派開發的App

俄羅斯的"Smart Voting"選舉應用程序已從App Store和Google Play中刪除，反對派發言人稱這是"政治審查"。在俄羅斯要求蘋果和Google刪除該應用程序，然後威脅罰款之後，蘋果和Google已經在該國下架了這一應用程序。

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該應用程序旨在促進最有機會成功對抗現任者的候選人，由被監禁的反對派領導人阿列克謝·納瓦爾尼設計。在選舉投票開始前幾小時，蘋果和Google撤下了這一程序。

俄羅斯電信行業監管組織Roskomnadzor稱，該應用促進了反腐基金會（FBK）的極端主義活動。開發者伊萬·日丹諾夫在Twitter上將這一說法描述為"對常識的嘲弄"。

"刪除應用程序的正式原因：承認FBK是一個極端主義組織，而FBK被認定為極端主義組織的方式不是法院，而是對常識的嘲弄。Google與蘋果犯了一個巨大的錯誤。"

"從Google Play和App Store刪除納瓦爾尼的應用程序的決定非常令人失望的。"一位女發言人在Twitter上說。"這是一種政治審查行為，沒有任何理由。"

蘋果公司給開發者的信息說，"Smart Voting"將不再出現在該國的應用程序商店中，"因為它包含的內容在俄羅斯是非法的"。

俄羅斯此前曾因反壟斷問題對蘋果公司罰款1200萬美元，公司目前正在提出上訴。