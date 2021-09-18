上萬海地人聚集美墨邊境，美國又現難民危機

上萬主要是海地人的難民聚集在德克薩斯州境內美墨邊境的 Del Rio河橋下, 2021年9月16日

美墨邊境的德克薩斯州德爾里奧市（Del Rio）近日湧入1萬多名海地難民，使美國又出現難民危機，市長宣布該市進入緊急狀態

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據CNN等媒體報道，德爾里奧市長洛薩諾（Bruno Lozano）說，這些移民擠在美國海關與邊境保護局（CBP）在德爾里奧國際大橋下的管制區。這座橋橫跨連接美墨兩國的里奧格蘭德河（Rio Grande）。羅洛薩諾說，這些人是想留在美國，因為海地正苦於政治動蕩，上月又發生大地震。

目前這些人在等待美國海關與邊境保護局處理，但這個隸屬於國土安全部的機構正被從墨西哥越境抵美的中南美洲移民和數以萬計的阿富汗難民壓得喘不過氣來。

洛薩諾表示，湧入德爾里奧地區的移民太多，邊境巡邏隊也已不堪負荷。

海關與邊境保護局在聲明中表示，絕大多數單身移民和許多家庭都會被驅逐。在野的共和黨和執政的民主黨都呼籲拜登儘快採取行動，但拜登至今未置一詞。拜登政府今年7、8月在邊境記錄到超過20萬名非法移民，是10年來最多。

海地總統莫伊斯（Jovenel Moise）7月初遭暗殺身亡，海地政局陷入混亂。拜登7月底決定讓當時沒有美國簽證的海地人待在美國，因此吸引了更多海地人來美。

德州州長阿博特（Greg Abbott）表示，在無證移民人數激增的情況下，他已指示德州公共安全廳和德州國民警衛隊關閉美墨邊境的六個入境點。阿博特稱美墨邊境的危機令人膽寒。不過，關閉國境關口的權限並不在德州政府，聯邦海關與邊境保護局表示，他們無意關閉邊境。