拜登日程忙：下周聯大講話翌日召集全球疫情峰會

據美國白宮透露說，美國總統拜登將於22日與世界各國領袖舉行線上疫情峰會。拜登預定21日在聯合國大會發表演說。此前消息稱美國總統拜登正在推動全球領導人支持結束新冠疫情的遠大目標，包括確保到2022年全球70%人口接種疫苗。

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據法新社引述美國白宮消息說，美國總統拜登將於22日與世界各國領袖舉行線上疫情峰會。而此前一天，拜登預定21日在聯合國大會發表演說。

據白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）周五在聲明中說，這場會議是關於我們共同擴大及加強對抗新冠肺炎病毒疫情行動，將尋求達成共同願景對抗病毒。

據法新社，這場峰會將在聯合國大會期間舉行，目前未提供與會者相關細節。

即使部分公衛相關非政府組織和其他人士抱持懷疑態度，拜登仍將美國定位為全球抗疫領頭羊，推動全球施打疫苗。

據莎琪在聲明中說，這場峰會將以世界各國領袖和部長先前在七大工業國集團（G7）、20國集團（G20）及「獲取抗議機制加速計畫」（Act Accelerator）之類的集會討論結果為基礎，廣納公民社會、非政府組織、慈善家和業界，與世界各國領導人達成共同願景齊抗新冠病毒疫情。

據該報道，美國到目前為止是全球最大疫苗捐助國。

拜登21日在紐約聯合國總部舉行的聯合國大會發表演說後，預定將返回白宮主持疫情峰會。

稍早，路透社報道稱，美國力爭世界領導人支持全球新冠疫苗接種率70%目標。該報道說，根據一份美國文件草案，美國正在推動全球領導人支持結束新冠疫情的遠大目標，包括確保到2022年全球70%人口接種疫苗。

聯合國大會本周開議，美國計畫在大會期間舉行虛擬新冠峰會，這份三頁的綱要是針對受邀參加新冠峰會的國家、國際組織和民間行業組織。該文件還要求有能力的國家再捐贈10億劑疫苗，並加快交付已承諾的20億劑疫苗。

白宮副新聞秘書Karine Jean-Pierre證實了前述的70%疫苗接種目標，但未提供有關峰會或文件的進一步細節。最先報導上述新目標的紐約時報指出，美國上周已向世界各國領導人發出了峰會邀請。

美國這份文件呼籲較富裕的國家確保在2021年及2022年分別提供至少30億美元及70億美元，用於疫苗準備和對抗疫苗懷疑論。

該報道稱，其他關鍵目標包括確保在2021年底之前，每周接受檢測的人口比例至少達到0.1%，並建立應對病例激增的醫療量能，以確保所有醫護人員2021年能夠獲得口罩等個人防護裝備。