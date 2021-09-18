拜登21日聯大演講 疫情、氣候與人權將為主題

美國總統拜登9月21日將前往位於紐約市的聯合國總部，在這個國際組織的一般性辯論中發表他就任總統後的首次演講。根據白宮的消息，拜登總統將為此演講在紐約停留一天，但不會如以往的美國總統停留數日與其他重要的國家領導人會晤。

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由於全球疫苗接種率的不同和對新冠病毒變種傳播的擔憂，近200位各國領導人或外交官參與的為期一周（9月21日至9月27日）的會議，將以親臨會場與視頻發言相結合的方式進行。

按照慣例拜登總統作為東道國元首排第二個發言。第一個是巴西。中國代表排在9月25日下午發言。

強調聯合國等國際機構的重要性將是拜登要傳遞的信息之一。他的“美國回來了”的主調將與前總統特朗普“美國優先”形成鮮明對比。拜登上任後美國已重新加入了特朗普宣布退出的聯合國教科文組織和聯合國人權理事會。

美國駐聯合國大使琳達‧托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）9月17日表示，拜登總統將談到美國的首要任務：結束新冠大流行；應對氣候變化與氣候危機；捍衛人權、民主和以規則為基礎的國際秩序。托馬斯-格林菲爾德表示，這三個挑戰都是跨越國界的，涉及地球上的每一個國家。

一年前，由於疫情肆虐以及疫苗還未問世，前總統特朗普是通過視頻在聯合國一般性辯論中發言。一年後，美國已有超過一半人口接種了兩劑疫苗，拜登總統將親臨聯大會場發言。

美國已經向60個國家捐贈了1億1千萬劑疫苗。拜登總統將宣布與疫情作鬥爭的進一步的措施，並考慮就疫苗供應主持一個多邊會議。

疫情仍對美國和全球構成最大挑戰，全球有42%人口至少接種了一劑疫苗，但貧困國家這一比率低於2%。世界衛生組織批評富裕國家囤積疫苗。疫苗短缺也將成為本屆聯大辯論的主題之一。