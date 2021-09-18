新冠疫情未了 聯合國大會各國首腦來是不來？

儘管有對新冠肺炎病毒疫情的擔憂，約100名領導人預計下周將在紐約參加聯合國年度大會，聯合國希望藉此機會對世界上非常危險的疫情局勢發出警報。除了美國疫情仍未平息，反對打疫苗的領袖也不顧批評，堅持要去聯大，比如巴西總統，引發關注。美國勸阻各國首腦謹慎而行，但聯合國則希望召開規模可觀的峰會。

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據聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯說，世界必須恢複信心。他認為，當今世界的地緣戰略分裂是一個障礙。古特雷斯說，世界 "確實處於非常危險的境地，我們需要向政治領導人發出警醒"。

美國人喬-拜登、巴西人賈伊爾-博爾索納羅、土耳其人雷傑普-塔伊普-埃爾多安、德國人弗蘭克-瓦爾特-施泰因邁爾、英國人鮑里斯-約翰遜、以色列人納夫塔利-貝內特和委內瑞拉人尼古拉斯-馬杜羅等人已經宣布他們要到聯大。

但法國總統馬克龍沒有，他的隨行人員以健康限制來解釋馬克龍的放棄。與其他領導人選擇視頻發言不同，法國總統選擇讓他的外交部長代表法國發言。

美國駐聯合國大使琳達-托馬斯-格林菲爾德承認，東道國美國擔心這次會議將成為冠狀病毒的 "超級傳播事件"。古特雷斯說，華盛頓以與新冠病毒有關的理由勸阻其他國家的國家元首和政府首腦前來。

自2020年3月以來，古特雷斯還說，"我非常自豪"，紐約的聯合國總部 "從來都是鼓勵戰勝疫情的場所，我希望這將繼續下去，"

去年的外交盛會大多是虛擬的，因為美國實施的檢疫不鼓勵旅行。"我們不能再這樣做了，"在聯合國的大使們說，"我們必須表明聯合國的存在。”

當然，聯合國已經設定了嚴格的條件：防護裝置和距離疏遠，每個代表團在聯合國現場最多隻能有7個人，在大會的圓形會場最多隻能有4個人，並且盡量減少雙邊會談。

但紐約市警告說，它將要求代表們提供疫苗接種證明，認為聯合國大院只是一個會議中心，就須遵守與紐約其他室內空間相同的規則。

紐約的防疫規定立即引起了一些國家的不滿：俄羅斯譴責了一項 "明顯的歧視性 "措施，巴西總統賈伊爾-博爾索納羅說他即使沒有接種疫苗也會來。

一位不願透露姓名的聯合國官員告訴法新社說，"這將是一場關乎平等的戰鬥。這位聯合國官員說，從本質上講，大國不是來見對方的，是小國來見大國的。

俄羅斯和中國據信將只由一名政府官員代表。國際危機組織智囊團的理查德-高文認為，一項縮小的規模動作旨在向華盛頓表明，你拜登的上台對他們的立場沒有什麼影響。

據這位官員說，美國總統將希望強調 "保護由美國領導的世界秩序不受中國競爭影響的必要性"，並呼籲美國的盟友 "不要把中國視為多邊體系中的另一個領導者"。

然而，自1月以來，這些盟友，特別是歐洲盟友，對特朗普的粗暴和孤立主義管理後沒有任何明顯的變化感到驚訝。

已重新落入塔利班之手的阿富汗將成為許多討論的中心，以聚焦捍衛婦女的權利並防止該國陷入經濟和人道主義危機。關於誰將代表阿富汗發言的猜測仍在繼續。

此外還有緬甸和幾內亞，前者由一個不被國際社會承認的軍政府領導，後者則是最近發生的政變之地。這三個國家的發言被安排在9月27日的辯論結束後。但一般認為，空椅子的選擇可能會勝出。

應對全球變暖和新冠肺炎病毒疫情大流行是周一和周三兩次峰會的主題，也將成為討論的核心，伊朗和利比亞問題也是如此。

關於疫情與疫苗，聯合國秘書長古特雷斯說："有的國家80%的人口接種了疫苗，有的國家只有2%的人口接種了疫苗，這是絕對不可接受的。” 據古特雷斯告訴法新社，經濟復蘇也是不公正的，如此不公平的"，它造成了北方和南方之間的分裂，這在應對氣候變化的鬥爭中已經很明顯。