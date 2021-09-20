加拿大人周一前往投票站，決定特魯多的政治前途

加拿大人周一投票，以決定是否給與即將卸任的總理特魯多第三個任期，還是選擇溫和的保守黨人士奧圖爾。法新社的報道指出，加拿大的此次提前立法選舉，結果很難預測，非常不確定。

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加拿大是個擁有六個時區的國家，第一批投票站於當地時間上午8點30分、格林威治標準時間11點在加拿大東部的紐芬蘭和拉布拉多開門。太平洋沿岸的不列顛哥倫比亞省的最後一批選民則必須在晚上7點、格林威治標準時間周二凌晨2點之前將選票放入投票箱。

在經過為期36天的閃電式選戰之後，特魯多和奧圖爾這兩位主要候選人中午前在攝像機前把他們的選票投進了票箱。但兩人將不得不耐心等待，當天晚上是有可能不會知道獲勝者的名字的，因為，兩人的得票有可能會非常接近，而且，大量選民選擇了提前投票或者是郵寄投票。

不過，特魯多在蒙特利爾投票站的出口處表示說，他很“沉靜”。特魯多告訴法新社說，“我們在競選中非常努力，加拿大人正在做出重要的選擇。”

加拿大的此次提前立法選舉是由特魯多引發的，8月中旬時，特魯多宣布提前選舉，試圖奪回他兩年前失去的議會多數席位。

但是，根據民意調查，似乎特魯多正在輸掉賭注，2015年的“特魯多迷”的局面似乎是遙不可及的……根據民意調查，特魯多的投票意向有31%，而前不久還不為人所知的他的競爭對手，其投票意向也和特魯多一樣。