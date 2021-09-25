委內瑞拉對立雙方今是否重續墨西哥談判引注意

委內瑞拉政府和反對派原定於周五在墨西哥恢復的第三輪會談，因總統馬杜羅的代表缺席而被推遲。委內瑞拉官方消息說，馬杜羅的特使今天抵達墨西哥時就可以舉行。委內瑞拉官方沒有解釋遲到原因。委內瑞拉官方接受與反對派談判是希望解除國際社會的制裁；而反對派希望談判獲得舉行自由透明選舉。

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據法新社今天報道稱，委內瑞拉政府和反對派原定於周五在墨西哥恢復的第三輪會談，因總統馬杜羅的代表缺席而被推遲。根據一份來自墨西哥首都的公報，反對派代表注意到權力機構代表的缺席，但重申他們致力於推進這一對話進程。

一位接近委內瑞拉政府代表團的人士向法新社證實了這一推遲。該消息人士在加拉加斯匿名說，由挪威斡旋的這一輪會談的開始時間已經推遲，但第一次會議將在周六今天馬杜羅的特使抵達墨西哥時舉行。

反對派的談判代表已經在墨西哥首都。

關於尊重法治的新會議的議程也比前幾次會議雄心勃勃，前幾次會議得以掃清障礙，並在一些次要問題上達成了兩項協議包括抗病毒疫苗的籌資機制等議題。

今年8月，委內瑞拉政府和反對派開始談判，試圖讓該國走出困境。

據法新社說，一方面，政府希望取消那些不承認馬杜羅總統選舉的國家實施的制裁。另一方面，反對派希望獲得自由和透明的選舉，以便在11月舉行地區選舉，尤其是在2024年舉行總統選舉。