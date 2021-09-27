拜登促在拉丁美洲開展項目抗衡一帶一路

美國官員本周將前往拉丁美洲考察基礎設施項目，準備與中國國家主席習近平耗資數萬億美元的“一帶一路”倡議相抗衡。

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據路透社今天報道說，美國計畫在拉丁美洲開展項目，與中國“一帶一路”相抗衡。據美國官員稱，由拜登總統的副國家安全顧問Daleep Singh率領的一個外交和發展官員代表團正在哥倫比亞，他們計畫與哥國總統杜克(Ivan Duque)會面，然後在本周稍晚前往厄瓜多爾和巴拿馬。

該代表團的任務是將七國集團(G7)國家6月宣示的國際基礎設施投資倡議“重建更美好的世界”(B3W)變為現實。這是幾個計畫的“聆聽之旅”中的第一個。官員們表示，除了會見杜克、厄瓜多爾總統Guillermo Lasso和巴拿馬官員外，此次訪問還將讓美國官員與民間部門、民間社團和“傳統邊緣化群體”對話。官員們表示，該倡議關注的領域包括氣候、健康、數字技術和性別平等等。

據拜登政府的一位高級官員透露，美國計畫在明年年初正式啟動B3W倡議，包括公布一些初始項目的細節。目前還沒有決定該計畫最終將分配多少資金。

路透社說，中國的“一帶一路”倡議涉及廣泛的發展和投資計畫。有100多個國家同中國簽署了鐵路、港口、公路等“一帶一路”項目合作協議。