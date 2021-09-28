白宮前發言人出書，描述特朗普發脾氣時“非常恐怖”

根據美國媒體周二發表的書摘，特朗普擔任總統時的一名白宮女性發言人在一本書中描述了前總統特朗普發脾氣時非常恐怖，這名前發言人表示，只有通過給特朗普播放他最喜歡的音樂才能讓他平靜下來。

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這名白宮前發言人叫斯蒂芬妮·格里沙姆（Stephanie Grisham），她從不參加那些報道白宮事務的記者們參加的每日新聞發布會。她寫了一本書，名叫“我現在就回答你的問題”。在這本書中，她描述了一個喜怒無常、說謊、城府很深，性別歧視的特朗普。

法新社報道，斯蒂芬妮·格里沙姆在2019年7月至2020年4月期間擔任白宮發言人，然後她擔任前第一夫人梅拉尼婭的辦公室主任。

《紐約時報》報道，斯蒂芬妮·格里沙姆在書中說，為了平息特朗普這位億萬富翁的“讓人非常恐怖的”憤怒，白宮指定了一個人來給特朗普播放其最喜歡的歌曲，包括從音樂劇《貓》中摘錄的“記憶”這首歌。這個被指定放音樂的人，大家都昵稱他為“音樂人”。

《華盛頓郵報》則報道，這位白宮前發言人描述說，特朗普曾經讓一名女員工進入他的空軍一號機艙，看他的臀部。

這名於2020年1月6日在國會大廈遭到襲擊時辭職的前發言人還表示，前總統特朗普在2019年接受了結腸鏡檢查，但特朗普向公眾隱瞞了這一事件。

根據《華盛頓郵報》和《紐約時報》發表的書摘，斯蒂芬妮·格里沙姆還描述了前第一夫人梅拉尼婭在特朗普與一名色情女演員的婚外情曝光後，她對她丈夫的敵意越來越大。在這起醜聞發生後，梅拉尼婭要求在她公開露面時有一位漂亮的士兵陪同，以激怒她的丈夫。