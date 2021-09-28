美軍參謀長聯席會議主席米利將軍澄清從來沒有懷疑過特朗普心智有問題

美國參謀長聯席會議主席馬克-米利將軍今天周二否認他懷疑前總統特朗普在任期結束時的精神狀態，保證他與中國同行的通話旨在減少與北京的緊張關係，與政府保持一致。

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據法新社今天發自華盛頓消息說，美軍參謀長聯席會議主席米利將軍周二否認他懷疑前總統唐納德-特朗普在任期結束時的精神狀態，他說， "我確信，特朗普總統並不打算攻擊中國，我的直接責任是代表部長，告知總統的命令和意圖。"他保證說："我當時的任務就是緩和局勢（......），告知我們不打算攻擊你們。”

在《華盛頓郵報》的兩名記者鮑勃-伍德沃德和羅伯特-科斯塔披露了米利在上次總統選舉前後與中國同行的秘密接觸後，米利將軍處於爭議的中心，據他們說是因為米利對特朗普的精神健康感到擔憂。

在最近出版的《危險》一書中，《華盛頓郵報》的兩名記者鮑勃-伍德沃德和羅伯特-科斯塔聲稱，米利將軍在1月份與民主黨眾議院議長南希佩洛西的電話交談中，默許了南希佩洛西稱特朗普心智 "不正常"。

佩洛西在特朗普的支持者於1月6日襲擊國會大廈後，曾打電話給米利將軍，以確保總統不能使用核密碼。據米利稱，"我向她解釋說，總統是唯一擁有發動核攻擊的權力，總統並不是單獨一人完成程序。我沒有資格來確定美國總統的精神狀態。"

米利是首次就此事對國會議員進行解釋。米利補充說：發動核打擊，"這是有步驟、規定和程序的。"

米利將軍還否認曾秘密向中國同行李作成將軍打過兩次電話，並向中國將軍保證美國不會突然襲擊中國，並向他保證美國國家是穩定的。

據米利解釋說："10月30日和1月8日的電話都經過協調，先是與國防部長馬克-埃斯佩爾，然後是與代理部長克里斯托弗-米勒。”

據米利補充說，這些電話是由於情報信息促使我們得出結論，中國擔心遭到美國的攻擊"。

據米利稱，"我的忠誠是絕對的。"

但共和黨議員們要求將米利解職，因為他越權了。

法新社說，不過，9月15日該書摘錄發表後，拜登總統重申了他對米利將軍的信任。

該消息沒有確指美國國會是否就此召開聽證會。