美軍罕見接洽俄羅斯軍方借用基地監測阿富汗恐怖威脅

美國官員說，國防部高級軍官與俄羅斯國防部長討論了俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)提出的利用其在中亞的軍事基地應對阿富汗出現的任何恐怖威脅的提議。美國參謀長聯席會議主席米利和俄羅斯總參謀長格拉西莫夫上周在赫爾辛基會面。

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據華爾街日報今天報道稱，美國詢問俄羅斯有關使用其軍事基地監測阿富汗恐怖威脅的提議。美國官員說，美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)上周三與俄羅斯總參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)會談時，應總統拜登(Joe Biden)的國家安全委員會工作人員的要求提出了這個問題。

美國官員說，格拉西莫夫在赫爾辛基會談期間沒有做出任何錶態。克里姆林宮發言人未予置評。

在美國軍隊撤離阿富汗後，拜登政府正在尋求加強監測和應對阿富汗潛在恐怖主義危險的能力。

該報道稱，雖然美國和俄羅斯都對恐怖主義威脅感到擔憂，但與俄羅斯在反恐方面合作的想法充滿了挑戰，尤其是在政治上。美國國會幾年前制定了一項法案，規定只要俄羅斯軍隊還在烏克蘭，美國和俄羅斯軍隊就不能進行密切合作，除非國防部長發出特別豁免令。

美國和俄羅斯軍方高層上周的討論源於6月16日拜登和普京在日內瓦舉行的峰會。據美國官員和俄羅斯報紙Kommersant稱，普京提出了在俄羅斯基地接待美國軍方人員的想法。美國官員說，這促使國家安全委員會工作人員要求米利澄清，普京只是在提出一個論點，還是在暗示一個嚴肅的提議。

華爾街日報說，預計米利和美國國防部長勞埃德·奧斯汀(Lloyd Austin)今天周二將面臨國會議員就五角大樓從阿富汗撤軍計畫提出的尖銳質詢。在出席參議院軍事委員會聽證會時，米利將可能還會面臨有關特朗普政府最後幾周與格拉西莫夫的討論以及與中國軍方對等官員的通話的問題。