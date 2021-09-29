特魯多：將在未來幾周內分享關於華為5G決定

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）9月28日向媒體表示，希望“在未來幾周內”分享關於是否禁止中國通訊巨頭華為公司參與加拿大5G無線網絡推廣的決定。

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華為是世界上最大的智能手機供應商，在加拿大有業務往來，多年來一直想在該國幫助建立5G網絡。然而，加拿大政府尚未決定是否允許這家中企與加拿大網絡公司合作創建5G網絡。周二下午，特魯多在記者會上被問及為什麼他的政府沒有禁止華為，以及是否打算禁止華為。加拿大是“五眼聯盟”中僅剩未明確禁止華為參與5G網絡建設的成員國。

對此，特魯多告訴記者說，“我們實際上已經看到，許多加拿大電信公司，如果不是所有的公司，已經開始將華為從他們的網絡中移除，並正在以不涉及他們這個公司的方式向前發展”。他說，“我們繼續權衡和研究不同的選擇，但毫無疑問，我們將在未來幾周內作出宣布。”

加拿大創新﹑科學及工業部長的發言人在給加媒“環球新聞”的一份電子郵件聲明中寫道，其目標是確保“加拿大網絡保持安全和可靠”，政府“不會在國家安全問題上妥協”。雖然郵件沒有具體提到華為，但發言人指出，它“將考慮技術和安全因素，包括我們的安全機構的建議，並考慮我們的盟友和合作夥伴的決定。”

加拿大創新﹑科學及工業部在郵件中表示，“我們的政府一直很清楚，它將採取一種考慮到重要的國內和國際因素的方法，並將為加拿大人做出最好的決定。”

報導指，自2019年加拿大大選以來，特魯多政府就一直在拖延這一決定。2020年11月，特魯多投票反對一項保守黨的動議，要求他的政府在30天內宣布關於華為參與加拿大5G網絡的作用的決定。該動議以179-146票通過。2020年，在美國和英國決定禁止華為之後，加拿大公共安全部的一位發言人說，政府正在“仔細評估未來5G技術涉及的安全挑戰和潛在威脅”。

據CTV報導，一些加拿大的外交官和國際安全專家猜測，特魯多政府之所以遲遲不做決定，是因為斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）的命運不確定，而且直接禁止華為可能會使已經很緊張的局勢變得更糟。現在這兩個人獲得了自由，執政的自由黨將面臨更大的壓力。

據《環球郵報》27日報導，加拿大外交部證實，雖然兩個邁克爾的故事已經結束，但仍有115名加拿大人因各種指控被關押在中國，至少有四人面臨死刑。有一個人據稱已經十多年沒有消息了。對於這些加拿大人，專家們懷疑渥太華是否有能力，或願意代表他們向中國政府施壓。

在剛剛過去的加拿大大選期間，保守黨曾誓言要正式實施對華為的禁令。加拿大保守黨領袖奧圖爾（Erin O'Toole）長期以來一直呼籲特魯多更積極地應對中國在加拿大和世界舞台上的影響力威脅。