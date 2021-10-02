斯帕弗獲釋返加後首發聲明：我很高興終於和家人團聚了

日前從中國獲釋回到加拿大的兩名加國公民之一的斯帕弗（Michael Spavor）10月1日首度通過聲明表示，“我很高興終於和家人團聚了”。

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斯帕弗通過加拿大外交部發表聲明說，“我很高興終於和家人團聚了。當我開始理解我們從加拿大人和世界各地的人那裡得到的持續支持時，我感到很慚愧，謝謝你們。”他說，“我很欣賞在外面和我周圍的簡單事物”。

據悉，斯帕弗和另一名從中國獲釋的加國公民康明凱(Michael Kovrig)在華關押期間被囚禁在不同的監獄中，其中大部分時間是在單獨監禁中度過的。加拿大外交部發表的聲明中還附有一張微笑的斯帕弗和他兄弟的大灰狗的照片。加拿大外交部表示，“現在，家屬要求你們繼續尊重他們的隱私--將不會提供進一步的評論。”

在朝鮮和中國工作過的商人斯帕弗與前加拿大外交官康明凱在中國被關押了近三年後於上周返回了加拿大。這“兩個邁克爾”是在華為首席財務官孟晚舟與美國檢方達成暫緩起訴協議並獲釋的幾個小時後被中國當局釋放的。他們兩人在2018年12月以間諜罪被中國當局拘留。在他們被抓的幾天前，加拿大應美國當局的要求在溫哥華國際機場逮捕了正在轉機的孟晚舟。

當地時間9月25日清晨，斯帕弗與康明凱乘坐加拿大皇家空軍的飛機從中國飛抵斯帕弗的家鄉卡爾加里，並受到了在機場停機坪等待的加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）和外長馬克·加諾（Marc Garneau）等官員的迎接。康明凱稍作休整後乘機返回了他的家屬居住地多倫多。

在抵達多倫多國際機場後，康明凱告訴記者說他的心情“非常好”。 他說，“能回到加拿大的家真是太棒了。我非常感謝所有為我們兩個人回家而努力工作的人。”