加州大量石油被衝上海灘 官方展開調查

調查加利福尼亞州最大漏油事件之一的官員正試圖確定將572,807升(126,000 加侖)重質原油噴入太平洋的海底管道是否是被一艘船的錨所損壞。根據洛杉磯和長灘港的網站，這兩個港口是美國最繁忙的兩個集裝箱港口。這兩個港口加在一起每天受理100多艘貨船，這些貨船通過並停泊在該海底管道經過的區域。

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海岸警衛隊少校珍妮·沙耶(Jeannie Shaye)說：“我們正在研究造成漏油的是否可能是一艘船的錨，但這一點目前處於評估階段。”

與此同時，加利福尼亞州亨廷頓海灘的居民表示，當局對海岸附近的這起大規模漏油事件反應遲緩。

污染了海灘並對野生動物構成威脅的這次漏油事件據信是由於一個水下輸油管的泄漏造成的。

居民們說，他們在周五晚上注意到了油跡和石油氣味，但直到周六下午才得到回應。他們說，直到周六晚上，擁有這條管道的石油公司Amplify Energy Corp.才將其關閉。

在周一發布的一份新聞稿中，這家能源公司說，他們在周六發現了石油泄漏，並立即通知了美國海岸警衛隊，並啟動了它的石油泄漏應對方案。該公司關閉了這條管道，並派出了一輛遠程操作載具來幫助尋找泄露的源頭。

環境組織“橙郡海岸守護者”(Orange County Coastkeeper)的主席、亨廷頓海灘居民加里·布朗(Garry Brown)說：“當(石油)飄到海灘時，它已經造成了巨大的損害。我們感到沮喪的是，假如迅速做出反應，這本來是可以避免的。”

據報道，超過57.2萬升的原油已經泄漏，其中一些被衝到沿海的橙郡。亨廷頓海灘市長金·卡爾(Kim Carr)表示，該地區的幾個海灘已經關閉，而且可能會持續數周或數月的時間。

為了應對這次漏油事件，美國海岸警衛隊領導的工作人員部署了撇油器和圍油欄，試圖控制漏油造成的損害。特別令人擔憂的是佔地10公頃的濕地塔爾伯特沼澤(Talbert Marsh)。

代表受影響地區的共和黨聯邦眾議員樸銀珠(Michelle Steel)已經請求拜登總統宣布這次泄漏是一場災難，以便聯邦資金可以被用於清理工作。

“這是一場非常嚴重的災難，”她對美國有線電視新聞網(CNN)說。

白宮新聞秘書莎琪(Jen Psaki)周一回答了記者關於這次漏油的問題。