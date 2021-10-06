布林肯呼籲北京停止針對台灣的“挑釁和破壞穩定”的行動

針對中國軍方連日來持續以大機群侵擾台灣西南防空識別區，正在巴黎訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接受彭博電視台訪問時，呼籲北京停止針對台灣的“挑釁和破壞穩定”的行動。

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就中國空軍在10月1日到4日期間出動149架次軍機，進入台灣西南防空識別區，布林肯星期三（10月6日）說：“我們看到的中國行動具有挑釁性，而且潛在地破壞穩定，”“我的希望是這些行動將會停止，因為總是存在誤判和溝通不暢的可能性，而這是危險的。” “非常重要的是不應有人以武力採取改變現狀的單方面行動，”“我們需要看到中國停止這樣的行動。”

這之前，美國白宮和國務院分別發聲，譴責北京對台灣的軍事恫嚇、挑釁和對地區和平穩定的威脅，強調對台灣的承諾與支持堅若磐石，而且將繼續向台灣提供其防衛所需的武器裝備。英國、日本和澳大利亞也都發表聲明，抨擊北京對台灣施加軍事壓力。

台灣問題一直被北京視為美中關係中最敏感、最重要的問題。台灣總統蔡英文在星期二出版的《外交事務》雙月刊上撰文稱，台灣如果落入中國之手，將對亞洲和平造成“災難性”的後果；而一旦受到威脅，台灣將竭盡全力捍衛自己。

台灣的國防部長邱國正也表示，目前的台海緊張情勢是他入伍以來最糟糕的。他星期三表示，中國軍方將在2025年具備對台灣發動全面入侵行動的實力。

而特朗普時代擔任白宮國安顧問、退役陸軍中將麥馬斯特（Herbert Raymond McMaster）對於中國軍機多次侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）一事警告：“台灣局勢“逐漸進入非常危險的時期”，特別是有必要關註明年北京冬奧結束後的狀況”。

對於正在瑞士舉行的沙利文與楊潔篪間的閉門會談，可能討論為拜習峰會進行準備，布林肯說，“我們要看看。”

布林肯除了談到台海的緊張情勢外，還對目前困擾中國的恆大集團債務危機發表了看法。他呼籲北京以“負責任”的行動，處理恆大債務危機可能帶來的影響。