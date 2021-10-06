美參議員: 應驅逐300名俄外交官

17名美國參議員，包括兩個委員會中的首席民主黨人和共和黨人，一同致信拜登總統。他們表示，如果克里姆林宮不向駐俄美方發放更多簽證，美國應驅逐在美的300名俄國外交官。

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參議院外交關係委員會和情報委員會的領導人，包括民主黨人梅嫩德斯（Bob Menendez）、沃納（Mark Warner）和共和黨人里施（Jim Risch）、盧比奧（Marco Rubio）與其他13名參議員簽署了這封信件（PDF），並於10月5日將信件公諸於眾。

他們在信中說：“俄羅斯必須發放足夠的簽證，使俄羅斯駐美外交官的人數和美國駐俄外交官的人數達成平衡。”他們說，目前兩國的外交官人數，存在着不平等的現象。

“如果（俄羅斯）不採取行動，我們敦促你開始驅逐俄羅斯外交官”，參議員們補充說，“我們相信這樣一個步驟將是合理和對等的”。

議員們在信中指出，俄羅斯長期以來一直把美國大使館在當地僱用的俄羅斯工作人員，算作“美國外交官”。美國多屆政府都接受了這一觀點，並將其納入外交人員的計算之中。

“這導致有400多名俄羅斯外交官分布在美國各地，然而，美國在俄羅斯的外交人員只有約100名美國人。”信中寫道。

參議員們認為，多達300名俄羅斯外交官應被送回他們的國家。然而，這也意味着華盛頓和莫斯科之間的緊張局勢，可能因大使館人員配置的爭議而急劇升級。

2021年8月1日，俄羅斯禁止美國駐莫斯科大使館保留、僱用第三國或俄羅斯工作人員，僅保安人員不在此限。這迫使美國大使館解僱了182名僱員和數十名約聘人員。

議員在信中指出，俄羅斯單方面的行動，危及美國大使館的日常運作，以及服務在俄羅斯生活、工作或旅行的美國人的能力。同時，它也破壞了美國使館人員，代表美國政策利益，執行關鍵工作的能力。

議員們呼籲，拜登政府應向俄羅斯明確表示，這種外交不對等將引發後果，如果置之不理，可能會讓俄方得寸進尺。

“俄羅斯政府對我國駐莫斯科大使館的一連串行動，構成了重大的國安風險，並嚴重影響了大使館的運作能力”，信中說，“對這些行動缺乏相稱的回應，只會招致俄羅斯更多的對立行為。”

他們對拜登說：“我們要求你的國家安全團隊立即採取具體措施，通過採取負責任的、相稱的和立即的行動，來回應俄羅斯政府進行的挑釁，為美國駐莫斯科大使館提供它所需要的人員編製和支持。”

今年早先，拜登政府驅逐了10名俄羅斯外交官，並對幾十名個人和公司實施制裁，原因是俄羅斯涉嫌干預美國大選、發動大規模網絡攻擊、欺凌烏克蘭等惡意行為。