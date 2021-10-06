美海軍將公布新戰略指南 部長坦言中國是最大威脅

美國海軍部長德爾托羅5日表示，他將於本周稍晚發布新的戰略指南，首要任務就是維持海上優勢。他也坦言，中國就是海軍和五角大廈密切關注的最大威脅。

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8月上任的卡洛斯‧德爾托羅（Carlos Del Toro）在馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）海軍學院告訴學員：“你們聽到很多關於北京強化軍事實力的消息，這有充分的理由。從網路能力到反衛星飛彈，到綜合防空系統，再到反艦彈道飛彈，中國在各個領域都持續發展。”

德爾托羅表示，中國海軍擁有全球規模最龐大的艦隊，約有350艘艦艇，中國的部隊還包括數以百計海警和海上民兵船隻。

德爾托羅說：“隨着“反介入/區域拒止”（anti-access/area-denial，A2/AD）能力的發展，北京現已威脅到我們在第一島鏈國際水域作戰的能力。”他意指印太地區關鍵戰略區域。

他說，美國海軍需要數量恰當且能互相搭配的平台與武器，以應對未來的“全方位”威脅。

根據即將發布的戰略指南，德爾托羅的另項優先要務是“強化國際夥伴關係”。他稱，其他國家也受到中國威脅，他們將帶來有助促進共同利益並威懾北京的各項能力與作戰技能。

德爾托羅說，美國海軍要與澳洲、印度、菲律賓、印尼等國密切合作，並為台灣提供自衛所需武器和技術，這些措施至關重要。

他表示：“中國可能環顧四周，然後說：‘我們沒有朋友，沒有海上盟友會與我們合作’…希望這樣能阻止他們追求有些人所說的終極目標，也就是攻下台灣。”

除了維持海上優勢，應對氣候變遷也名列德爾托羅的優先要務。他指出：海岸線後退、海冰融化、極端天氣和自然資源限制都可能助長國際衝突。

他說：“氣候危機是一股破壞全球穩定的力量，我們必須與盟友和夥伴一起，為其可能的影響做好計畫和準備。”

在演說中，德爾托羅提到的最後一項優先要務則是“人民賦權”，這包括增加對職業軍人教育、招募和延長服役年限的投資等等。