輝瑞BNT疫苗正式向美國申請5至11歲緊急使用授權

美國藥廠輝瑞（Pfizer）10月7日宣布，已正式向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請旗下新冠疫苗對5至11歲兒童接種的緊急使用授權（EUA）。

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法新社報導，在Delta變異株掀起的最新一波新冠疫情中，兒童感染人數增多。因此若要讓學生持續到校上課並終止疫情，兒童能夠接種疫苗被視為重要一步。

為此，輝瑞與疫苗合作夥伴德國BioNTech公司9月底開始將相關數據呈報美國食藥局。美國食藥局上週表示，已安排專家委員會26日開會檢視資料，再決定是否給予授權。

輝瑞7日在推特（Twitter）發文表示，他們和BNT已“正式遞交對5至12歲以下兒童接種我們COVID-19疫苗的緊急使用授權申請”，並“致力於與美國食藥局合作，終極目標是協助兒童免於受到這個嚴重公共衛生威脅的傷害”。

路透社報導，白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）7日說，一旦聯邦衛生監管當局批准，對兒童接種輝瑞疫苗11月就可上路。

輝瑞宣布消息後，齊安茲告訴美國有線電視新聞網（CNN）：“我想我們大家都同意，讓5至11歲兒童能夠接種一支安全有效的疫苗，確實是我們對抗疫情的重要下一步。”