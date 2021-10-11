美海軍工程師及妻子涉嫌出售核潛艇機密被捕

美國司法部10月10日通過聲明宣布，一名來自馬里蘭州的美國海軍核工程師及其妻子涉嫌試圖出售核潛艇相關機密信息在西弗吉尼亞州，遭到聯邦調查局（FBI）和海軍罪案調查處（NCIS）逮捕。

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美國司法部的聲明介紹稱，在將近一年的時間裡，42歲的工程師喬納森·托貝（Jonathan Toebbe）在他45歲的妻子戴安娜·托貝的幫助下，向一個他們認為是外國勢力代表的人出售有關美海軍核動力潛艇設計的機密數據信息。實際上，這個人是一名美國聯邦調查局特工扮演的卧底。托貝夫婦在一份刑事訴訟中被指控違反了美國《原子能法》。

據悉，托貝是美國海軍部的一名僱員，曾擔任核工程師，被分配到海軍核推進計畫，也稱為“海軍反應堆”。他持有美國國防部頒發的有效國家安全許可，可以接觸到機密數據。托貝從事並接觸到有關美國海軍核動力推進項目的信息，包括與核動力艦艇反應堆的軍事敏感設計元素、運行參數和性能特徵有關的信息。

據法庭文件顯示，2020年4月1日，托貝向一個外國政府發送了一個包裹，列出了賓夕法尼亞州匹茲堡的收信地址，其中包含一個機密數據樣本和關於建立秘密關係以購買更多機密數據的指示。法庭文件指出，此後，托貝開始通過加密電子郵件與一個他認為是外國政府代表的人通信。但這個人實際上是美國聯邦調查局的一名卧底探員。托貝將這種通信持續了幾個月，這導致了一項出售機密數據以換取數萬美元加密貨幣的協議。

2021年6月8日，卧底探員向托貝發送了1萬美元的加密貨幣以表誠意。此後不久，6月26日，托貝夫婦來到西弗吉尼亞州的一個地方。在那裡，托貝將一張包含潛艇核反應堆相關文件的SD卡藏在半塊花生醬三明治中，而他的妻子則負責望風。在取回SD卡後，卧底探員向托貝發送了2萬美元的加密貨幣付款。作為回報，托貝向該探員發送了SD卡的解密密鑰。經調查人員對這一SD卡的審查顯示，其包含與潛艇核反應堆有關的機密數據。

聲明稱，8月28日，托貝在弗吉尼亞州東部再次採用“死信箱”的手法傳遞一張SD卡，這次他將卡藏在一個口香糖包裝中。在向托貝支付了7萬美元的加密貨幣後，美國聯邦調查局的探員收到了該卡的解密密鑰。其同樣也包含與潛艇核反應堆有關的機密數據。最終，托貝在西弗吉尼亞州的第二個地點將另一張SD卡放在預先安排的 “死信箱”交接地點時，調查人員於10月9日逮捕了夫婦二人。他們將於12日在西弗吉尼亞州聯邦法院出庭。

根據美國軍方提供的簡歷顯示，托貝在2020年12月19日退伍前曾被授予海軍/海軍陸戰隊嘉獎勳章、國防服務勳章和全球反恐戰爭服務勳章。