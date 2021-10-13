古巴反對派再呼籲上街抗議

古巴反對派堅持要求在11月15日舉行示威。在一場歷史性的憤怒抗議運動三個月後，古巴政府於10月12日星期二拒絕批准這次和平遊行。該政權指責組織者想在美國的鼓動支持下推翻現政權。

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據本台報道說，儘管有禁令，古巴的反對派仍堅持呼籲在11月15日進行示威抗議。政府譴責反對派是 "挑釁"，並聲稱示威的組織者得到了美國的鼓動支持，以實現政權更迭。

官方的這些指責，被導演尤尼奧-加西亞Yunior Garcia拒絕並否認，他是Archipielago平台的領導人之一，該平台是遊行抗議的發起源頭，吸引彙集了所有政治派別立場的人，他對RFI解釋說，“抗議，首先是一次反對暴力的遊行，反對最近一段時間裡的暴力，特別是7月11日的暴力"。

7月11日星期日，古巴經歷了一個歷史性的日子。全國各地發生了前所未有的示威活動，人們高呼 "自由 "和 "打倒獨裁政權"。示威向古巴總統吹響了衝鋒號，"據尤尼奧-加西亞繼續說，"他們把民兵類的準軍事人員調集到街上，用棍子和石頭作武器，毆打示威的市民。那天發生了暴力，但只有那些反對政府的示威者被逮捕。” 他譴責說："政府的支持者也有暴力傾向，投擲石塊，但他們卻在國家電視台上被當作英雄來介紹。

反對派在六個省（古巴共15個省），即奧爾金、西恩富戈斯、比那爾德里奧、拉斯圖納斯、聖克拉拉和關塔那摩，也呼籲舉行 "反對暴力 "的遊行，要求 "釋放政治犯 "並要求 "變革"。

尤尼奧-加西亞強調了兩個方面："這是一次為釋放政治犯而舉行的遊行。我們的示威是為了讓所有古巴人的所有權利得到尊重，包括那些在島上的人，以及那些生活在流亡中的人和那些實際上已經被驅逐出祖國的人。最後一點是我們願意通過民主與和平的方式，而不是通過武力來解決衝突，解決這場政治、經濟和社會危機。那就是，通過誠實和建設性的對話，通過全民投票，通過任何不涉及流血和暴力的手段。”

示威活動原定於11月20日舉行，但上周政府宣布該日為 "國防日"，在此之前有兩天的軍事演習。據尤尼奧-加西亞解釋說，"我們不能不負責任，我們不希望發生暴力，我們不希望古巴人之間發生衝突，我們不能讓示威者在街上與軍隊打起來，軍隊可能會做出暴力反應。"尤尼奧-加西亞解釋說，因此，示威活動被提前到11月15日，即古巴重新向國際旅遊開放的日子。

據該報道，美國呼籲 "哈瓦那政府應尊重古巴人民的基本權利和自由"。"美國國務院發言人內德-普萊斯說："對和平示威的禁令提醒我們，有些古巴人正在為他們爭取自由、爭取尊嚴的鬥爭付出非常高的代價。”