《亞伯拉罕協議》周年

布林肯將與以色列阿聯外長會談 預料聚焦伊朗問題

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Cette photo prise le 15 septembre 2020 montre (de gauche à droite) le premier ministre israélien d’alors, Benjamin Netanyahu, le président américain Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn Abdullatif al-Zayani et le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis Abdullah bin Zayed Al-Nahyan. Ils venaient de signer les accords d’Abraham, en vertu duquel le Bahreïn et les Émirats arabes unis reconnaissent Israël. Le Soudan et le Maroc ont également rejoint les accords d’Abraham négociés par les États-Unis pour normaliser leurs relations avec Israël
Cette photo prise le 15 septembre 2020 montre (de gauche à droite) le premier ministre israélien d’alors, Benjamin Netanyahu, le président américain Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn Abdullatif al-Zayani et le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis Abdullah bin Zayed Al-Nahyan. Ils venaient de signer les accords d’Abraham, en vertu duquel le Bahreïn et les Émirats arabes unis reconnaissent Israël. Le Soudan et le Maroc ont également rejoint les accords d’Abraham négociés par les États-Unis pour normaliser leurs relations avec Israël © AFP
作者： 法廣
5 分鐘

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)13日將在華盛頓與以色列和阿聯酋外長會面，預料伊朗問題將成為會談重點討論事項。伊朗及其核計畫所構成的地區共同威脅，是以色列與數個波斯灣國家去年達成《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），展開關係正常化的主要催化劑。

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美國國務院在一份聲明中說，他們將討論自去年簽署《亞伯拉罕協議》以來取得的進展，未來的合作機會，以及包括地區安全和穩定在內的雙邊問題。法新社報導並指出，鑒於美國總統拜登對伊朗當局的初期外交政策成效有限，伊朗問題預料將成為明天三方會談的重要議題。

 

要求匿名的美國國務院高層官員12日表示，美國正致力擴大以色列和阿拉伯國家之間的正常化協議---《亞伯拉罕協議》，美方並歡迎以色列和這個地區所有國家的經濟合作，期盼利用正常化來推動以巴問題的進展。

這位官員並表示，美國、以色列和阿聯3國將宣布成立工作小組，拓展能源、水源方面的合作，同時推進宗教的共存。

以色列、阿聯酋和巴林領導人去年9月在白宮簽署了《亞伯拉罕協議》，蘇丹和摩洛哥旋即跟進，也與以色列建立了外交關係。該協議被廣泛視為美國前總統特朗普任內的一大成就。

布林肯上個月主持了一次與以色列和3個阿拉伯國家外長的線上會議，以慶祝這項具有里程碑意義的外交協議簽署一周年，布林肯會上承諾，美國鼓勵更多的阿拉伯國家與以色列關係正常化，擴大中東和平圈。

布林肯並表示，“這任政府將在前任政府成功的基礎上再接再厲，讓關係正常化繼續向前推進。”

據以色列《國土報》軍事分析家阿莫斯·哈雷爾指出，《亞伯拉罕協議》的目標是與以沙特阿拉伯為首的阿拉伯國家，以及其他伊斯蘭國家走向關係正常化，以便在中東地區建立一個忠於美國的新戰略聯盟，目的是對抗以伊朗為首的“什葉派權力軸心”。

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