布林肯將與以色列阿聯外長會談 預料聚焦伊朗問題

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)13日將在華盛頓與以色列和阿聯酋外長會面，預料伊朗問題將成為會談重點討論事項。伊朗及其核計畫所構成的地區共同威脅，是以色列與數個波斯灣國家去年達成《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），展開關係正常化的主要催化劑。

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美國國務院在一份聲明中說，他們將討論自去年簽署《亞伯拉罕協議》以來取得的進展，未來的合作機會，以及包括地區安全和穩定在內的雙邊問題。法新社報導並指出，鑒於美國總統拜登對伊朗當局的初期外交政策成效有限，伊朗問題預料將成為明天三方會談的重要議題。

要求匿名的美國國務院高層官員12日表示，美國正致力擴大以色列和阿拉伯國家之間的正常化協議---《亞伯拉罕協議》，美方並歡迎以色列和這個地區所有國家的經濟合作，期盼利用正常化來推動以巴問題的進展。

這位官員並表示，美國、以色列和阿聯3國將宣布成立工作小組，拓展能源、水源方面的合作，同時推進宗教的共存。

以色列、阿聯酋和巴林領導人去年9月在白宮簽署了《亞伯拉罕協議》，蘇丹和摩洛哥旋即跟進，也與以色列建立了外交關係。該協議被廣泛視為美國前總統特朗普任內的一大成就。

布林肯上個月主持了一次與以色列和3個阿拉伯國家外長的線上會議，以慶祝這項具有里程碑意義的外交協議簽署一周年，布林肯會上承諾，美國鼓勵更多的阿拉伯國家與以色列關係正常化，擴大中東和平圈。

布林肯並表示，“這任政府將在前任政府成功的基礎上再接再厲，讓關係正常化繼續向前推進。”

據以色列《國土報》軍事分析家阿莫斯·哈雷爾指出，《亞伯拉罕協議》的目標是與以沙特阿拉伯為首的阿拉伯國家，以及其他伊斯蘭國家走向關係正常化，以便在中東地區建立一個忠於美國的新戰略聯盟，目的是對抗以伊朗為首的“什葉派權力軸心”。