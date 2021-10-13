美國藍色起源公司完成第二次載人太空飛行

美國藍色起源公司的“新謝潑德”飛行器13日完成第二次載人太空飛行。美國中部時間13日9時49分，“新謝潑德”飛行器從美國得克薩斯州西部一處發射場升空，由運載火箭送至距地面約100千米處的地球亞軌道。飛行器隨後與火箭分離，並自主飛行數分鐘，其太空艙進入失重狀態。在到達距地面約107千米的最高點後，飛行器開始降落，在降落傘緩衝下順利返回地面。整個飛行過程持續10分17秒。

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據藍色起源公司網站介紹，這是“新謝潑德”飛行器第18次太空試飛。該飛行器此次共運載4人，包括美國科幻電影系列《星際迷航》中柯克船長的扮演者、現年90歲的威廉·沙特納，藍色起源公司負責太空發射任務與飛行運營的副總裁奧德蕾·鮑爾斯，美國國家航空航天局前工程師克里斯·博斯赫伊曾和企業家格倫·德弗里斯。

此次載人太空飛行原定發射時間是12日，因天氣原因被推遲。

今年7月20日，“新謝潑德”飛行器完成首次載人太空試飛，藍色起源公司創始人、亞馬遜公司前首席執行官傑夫·貝索斯等4人參與首次試飛。

除藍色起源公司外，美國太空探索技術公司和英國維珍銀河公司等多家企業也在積極開發太空飛行器，力爭搶佔商業太空旅遊先機。今年9月18日，美國太空探索技術公司的“全平民”太空“旅行團”在環繞地球飛行約3天後成功返回地球。