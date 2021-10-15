美前總統克林頓加州入院治療

前美國總統比爾‧克林頓（Bill Clinton）10月12日因血液感染被送入加州大學歐文分校醫療中心（the University of California Irvine Medical Center）治療。克林頓發言人安吉爾‧烏雷納（Angel Urena）周四發出的一份聲明，克林頓正在“康復中”，“精神狀態良好”。

廣告 繼續瀏覽後續

烏雷納周四在推特上發出的簡短聲明說，“周二晚間，克林頓總統被送往UCI醫學中心接受非新冠病毒（COVID）的相關感染治療。他正在康復中，精神狀態良好，十分感謝醫生、護士以及員工為他提供的優質服務。”

CNN的資深衛生記者桑傑‧古普塔（Sanjay Gupta）隨後在推特上透露，克林頓接受的是血液感染治療。

CNN和路透社報導稱，克林頓疑似血液感染，目前入住深切治療部。

克林頓的醫生周四告訴CNN，克林頓因尿路感染擴散到血液中而被送院。他說，泌尿系統感染在老年人中非常常見，而且很容易治療，儘管它們可以迅速擴散到血液中。

克林頓的醫生在一份聯合聲明中說，他被送入醫院進行“密切監測”，並注射了靜脈抗生素和輸液。

他的醫生阿爾佩什‧阿明（Alpesh Amin）和麗莎‧巴達克（Lisa Bardack）表示，克林頓仍然在醫院接受持續監測。

“經過兩天的治療，他的白細胞數呈下降趨勢，對抗生素反應良好。”聲明說。

他們說，加州的醫療團隊一直與總統在紐約的團隊，包括他的心臟病專家，保持着持續的溝通。

他們在聲明中說：“我們希望他能很快回家。”

75歲的克林頓有心臟病史。據NBC新聞報導，2004年，他接受了四重心臟搭橋手術以緩解嚴重的動脈堵塞。2010年，他又做了一次心臟手術，在一條冠狀動脈上植入兩個支架。