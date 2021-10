十幾名美國傳教士及家人在海地遭綁架

美國媒體援引海地安全官員的消息稱,10月16日,15-17名來自美國的基督教傳教士及其家人,包括兒童,在海地太子港離開一家孤兒院後遭武裝團夥綁架。綁架的細節仍不清楚,但《紐約時報》援引當地官員的消息表示,這些傳教士乘坐一輛客車,前往機場送人時遭綁架。其他遭綁架的海地人不知有多少。

CNN報導稱,在參觀了 Croix des Bouquets 地區的一家孤兒院後,這些傳教士乘車前往首都太子港以北的泰坦尼恩(Titanyen),路上被綁架。

美國國務院的一位發言人告訴路透社,國務院已經知道了這些報道,但沒有提供細節。這位發言人在一封電子郵件中說:“海外美國公民的福利和安全是國務院的最高優先事項之一。”

據《華盛頓郵報》的報導,總部位於俄亥俄州的基督教援助部(Christian Aid Ministries)的一段錄音證實,在海地遭武裝團夥綁架的傳教士及其家人與該組織有關,遭綁架者還有兒童。

錄音說,該組織在海地的傳教區主管和“美國大使館正在合作,看看如何解決”。調查正在進行中。

《華盛頓郵報》援引一位知情人士的消息稱,綁架發生時,其中一名美國傳教士在WhatsApp群組中發出了求救信息。

求救消息顯示:“請為我們祈禱!!我們被綁為人質,他們綁架了我們的司機。祈禱祈禱祈禱吧。我們不知道他們要把我們帶到哪裡”。

設在太子港的非營利組織“人權分析和研究中心”(Center for Analysis and Research in Human Rights)本月早些時候發布的數據顯示,自1月以來,海地至少有628人被綁架,其中29人是外國人。

太子港的專業協會和企業已經呼籲從周一開始無限期罷工,以抗議日益加劇的混亂局勢。