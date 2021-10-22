拜登罕見抨擊特朗普與共和黨

美國總統拜登10月22日以金恩紀念碑為背景發表激昂談話，指控共和黨人追隨前總統特朗普，墜入白人至上主義與壓制選民的“黑洞深淵”。

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法新社報導，緬懷遇刺身亡非裔民權領袖馬丁·路德·金（Martin Luther King Jr.）而豎立的紀念碑滿10周年，拜登（Joe Biden）藉此在位於華盛頓的國家廣場（National Mall）發表激昂演說，把矛頭直接指向特朗普（Donald Trump），可說頗不尋常。

拜登表示，就在明年期中國會選舉與2024年總統大選前，共和黨各州代表，從州長以迄負責選務的官員，針對參與自由選舉發動“冷酷無情攻擊”。

拜登稱之為“非美國人”（un-American）運動，共和黨人則辯稱是為了在選舉期間加強安全。

拜登說：“他們追隨我的前任，也就是上任總統，墜入極深、極深的黑洞裡，這是壓制選民及顛覆選舉的邪惡結合。”

拜登常常抨擊特朗普針對選舉的煽動性謊言，而民調顯示，多數共和黨員對那些謊言信以為真，不過拜登甚少直接點名特朗普，刻意漠視這位共和黨人。

拜登在演說中表示，1968年馬丁·路德·金遇刺身亡前致力對抗的白人至上主義從未全面消逝，“只是隱藏起來”。

他還說：“9個月前在國會山莊（Capitol）的暴力、致人於死的暴亂，我認為那就是白人至上主義。壞消息是我們曾有一個訴諸偏見的總統，好消息是毫無保留地全然披露，讓世人看清真相。”

拜登發表上述談話的前一天，聯邦參議院的共和黨籍參議員阻撓就民主黨提出的選舉法案進行辯論，民主黨指稱，選舉立法是為了改革包括競選經費、投票規定與選區重畫等諸多選舉法規不公泥淖。