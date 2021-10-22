民調：77% 的美國人認為臉書和推特弊大於利

據昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）10月20日公布的一項民意調查顯示，77% 的美國人表示臉書和推特等社交媒體公司的弊大於利。調查還發現，52% 的美國人表示臉書在處理其社交媒體平台上的錯誤信息方面做得很差，而另有27% 的人表示它做得不太好。此外，47% 的美國人認為美國政府應該參與監管社交媒體公司。

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昆尼皮亞克大學民意調查分析師蒂姆·馬洛伊 (Tim Malloy) 在談到該結果時說：“對臉書及其社交媒體群體來說，這是一記響亮的耳光。美國人在發聲：‘你不是在幫助......而是正在傷害民眾。’”

在該調查結果發布之際，有幾個國家正在考慮對社交媒體進行監管。

本月早些時候，臉書舉報人弗朗西斯·豪根 (Frances Haugen) 就臉書和假信息在國會作證，稱這家社交媒體巨頭傷害了兒童、導致分裂並破壞民主，以追求快速增長和“天文數字的利潤”。

豪根告訴參議院商業消費者保護小組委員會說，臉書一直“在黑箱中運作”，沒有監督，透明度也很低。

豪根說：“臉書不應該逃避其所做的選擇的責任，即優先考慮增長、病毒式傳播和反應能力，而不是公共安全。他們不應該獲得免費通行證，因為他們現在正在用我們的安全為其買單。”

“除了臉書之外幾乎沒有人知道臉書內部發生了什麽，”她補充道，“該公司故意向公眾、美國政府和世界各國政府隱藏重要信息......除了臉書，沒有人真正了解臉書做出的破壞性選擇。”

昆尼皮亞克大學的民意調查是在 10 月 15 日至 18 日期間進行的，調查了1,342 名成年人。該民意調查的誤差幅度為 +/- 2.7 個百分點。