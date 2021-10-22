圖為放着輝瑞 BioNTech、Moderna 和阿斯利康 COVID-19 疫苗的空瓶。

美國當局預料幾周後將批準兒童施打輝瑞新冠疫苗，白宮周五說明接種計畫時表示，5到11歲的兒童很快就能在兒科診所、地方藥店甚至是學校施打疫苗。

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美聯社報導，美國聯邦監管機構未來兩周將召開會議，評估對兒童施打新冠疫苗的優點。此前相關單位已耗費許久時間研究，以確保疫苗的安全性。

中央社報道，預料美國疾病控制與預防中心（CDC）11月2日、3日召開諮詢會議後，將正式批准對兒童接種疫苗。在那之後幾個小時內，疫苗就會連同供兒童使用的較小針頭，大規模送到全美各地施打處，並在幾天內準備好打進兒童的手臂。

白宮官員表示，現在美國已有充足輝瑞（Pfizer）疫苗，可以給很快就有資格的約2800萬名兒童接種。

白宮說，超過2萬5000名小兒科醫師與基礎醫療提供者已簽署參與對兒童施打新冠疫苗的計畫，另有數以萬計的零售藥店也將參與。聯邦緊急事故管理總署（FEMA）也將資助和支援數百家校園和社區診所，以加快接種行動。

白宮也準備加強針對父母和孩童的疫苗安全教育計畫，讓他們知道打疫苗並不麻煩。政府相信，如同成人接種計畫，由教育人員、醫師、社區領袖等信任度高的人傳遞訊息，將會是鼓勵接種的關鍵。

儘管比起成年人，兒童感染新冠病毒後出現重症的風險較低，但也確實曾發生嚴重的案例。官員指出，接種疫苗能大幅降低風險，同時減少傳染力較強的德爾塔變異株在社區傳播，有利於國家從疫情中恢復正常的生活。