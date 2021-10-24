哥倫比亞頭號毒梟落網

10月23日，哥倫比亞國防部宣布，該國頭號通緝毒梟、毒品犯罪集團“海灣幫”頭目戴羅-安東尼奧-烏蘇加（Dairo Antonio Úsuga），綽號奧托尼爾（Otoniel），在23日陸軍、空軍和警察的聯合行動中被抓獲。哥倫比亞國家警察總局長巴爾加斯（Jorge Vargas）在記者會上表示：哥倫比亞警方“與美國和英國部隊進行了一次重大繳毒行動”

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奧托尼爾是哥倫比亞最大販毒組織“海灣家族”首領。據報道，收到美國和英國提供的情報後，哥倫比亞發起“冥王行動”，出動特種部隊成員在內的500多名士兵、22架直升機，在西北部安蒂奧基亞省叢林中抓獲奧托尼爾。他的藏身之處據說有8層“警戒保護”。哥倫比亞警方說，由於不少手下已經被捕，奧托尼爾不得不藏身叢林中，而且沒法用電話。行動中，哥政府一名警員殉職。

奧托尼爾常年名列哥倫比亞政府和美國政府頭號通緝犯名單，哥倫比亞政府曾懸賞80萬美元徵集有關其下落的信息，而美國方面也懸賞500萬美元抓捕他。

紐約曼哈頓聯邦法院於2009年初以販毒及資助右翼民兵組織等罪名起訴奧托尼爾。布魯克林以及邁阿密聯邦法院也指控，奧托尼爾於2003至2014年間經委內瑞拉、危地馬拉等國，將至少73噸可卡因偷運至美國。根據外媒報道，烏蘇加將被引渡至美國紐約南區聯邦法院受審。

哥倫比亞是全球最大可卡因出口國，總統杜克 (Ivan Duque) 在烏蘇加落網後發表聲明稱，此次行動是哥倫比亞本世紀打擊販毒行動最大的一次勝利。他還要求包括毒梟在內的犯罪分子主動投降，否則面臨被剿滅的命運。