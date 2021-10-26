美聯邦通信委員會撤銷中國電信美洲公司的運營權

美國聯邦通信委員會（FCC）10月26日通過聲明表示，該委員會通過一項命令，“終止中國電信美洲公司在美國境內提供國內州際和國際電信服務的能力。”聲明指，“撤銷和終止命令指示中國電信美洲公司在該命令發布後60天內停止其根據第214條授權提供的任何國內或國際服務。”

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FCC的聲明稱，“促進（美國）國家安全是本委員會促進公共利益的責任的一個組成部分，今天的行動履行了這一使命，保護國家的電信基礎設施免受潛在的安全威脅。”聲明稱，“部分基於行政部門機構的建議，本委員會發現中國電信美洲公司未能反駁行政部門對其在美國繼續存在的嚴重關切。2020年12月，本委員會啟動了一個訴訟程序，並建立了一個程序，允許中國電信美洲公司、行政部門機構和公眾在這個問題上提出任何剩餘的論點或證據。”

FCC表示，“今天，僅根據大量的非保密記錄，本委員會的公共利益分析認為，中國電信美洲公司保留其第214條的授權，不再符合當前和未來的公共利益、便利和必要性。”

據路透社報導，FCC在2020年4月曾警告說，可能會以國家安全風險為由關閉三家國有控股的中國電信公司的美國業務，包括中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司、太平洋網絡公司及其全資子公司ComNet（美國）有限責任公司。對於這一最新消息，中國電信美洲公司的一位發言人向路透社記者表示，“FCC的決定是令人失望的。我們計畫尋求所有可用的選擇，同時繼續為我們的客戶提供服務。”

據了解，FCC在聲明中對中國電信美洲公司的運營狀況提出了六項指控，包括“首先，今天的命令認為，中國電信美洲公司是一家中國國有企業的美國子公司，受到中國政府的剝削、影響和控制，極有可能在沒有充分的法律程序和獨立司法監督的情況下被迫遵守中國政府的要求。”

聲明稱，“其次，鑒於自本委員會在近二十年前授權中國電信美洲公司在美國提供電信服務以來，與中國有關的國家安全環境發生了變化，該命令認為，中國電信美洲公司的所有權和中國政府的控制權引起了重大的國家安全和執法風險，為中國電信美洲公司、其母公司實體和中國政府提供了訪問、儲存、破壞和/或誤導美國通信的機會，這反過來又使他們能夠從事針對美國的間諜活動和其他有害活動。”

聲明稱，“第三，中國電信美洲公司的行為和對本委員會和其他美國政府機構的陳述表明其缺乏坦誠、可信度和可靠性，削弱了本委員會和其他美國政府機構對電信運營商的基本信任水平，因為在美國提供電信服務的性質非常重要。第四，該命令認為，進一步的緩解不會解決這些重大的國家安全和執法問題。”

聲明稱，“第五，該命令認為，中國電信美洲公司故意違反了2007年與行政部門機構簽訂的保證書的五項規定中的兩項，而遵守這些規定是其國際214條款授權的明確條件。最後，雖然沒有必要支持這些調查結果和結論，但該命令認為，行政部門機構提交的分類證據進一步支持了撤銷國內授權以及撤銷和終止對中國電信美洲公司的國際授權的決定，並確定進一步的緩解措施將無法解決重大的國家安全和執法風險。”

報導提及，今年3月，FCC開始投入撤銷對中國聯通美洲公司、太平洋網絡公司及其全資子公司ComNet提供美國電信服務的授權。此前，2019年5月，FCC一致投票，拒絕另一家中國國有電信公司中國移動提供美國服務的權利。FCC還對中國電信和其他公司採取了限制行動。