美歐結束鋼鋁稅爭端 拜登：阻中國不潔鋼鐵

美國和歐盟10月31日宣布結束鋼鋁關稅爭端，並在未來兩年內製定一項可持續的全球性協議。拜登稱讚該協議可“提高美國鋼鋁產量”，並阻止中共將“不潔”鋼鐵輸出到美國。

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美歐領導人在意大利召開的20國集團（G20）峰會上一致同意，將在未來兩年內達成一項全球可持續鋼鋁協議（Global Sustainable Steel Arrangement），以削減過剩產能，並鼓勵更環保的生產方式。

美國總統喬‧拜登（Joe Biden）說：“美國和歐盟達成一項重大突破，將解決氣候變化所帶來的生存威脅，同時也保護了美國就業和美國工業。”，該協議立即取消前任政府對歐盟施加的鋼鋁關稅，並降低了美國消費者的成本。

美歐貿易爭端始於2018年。當時，時任總統川普（特朗普）援引1962年《貿易擴張法案》第232條，對來自歐盟和中國等地的進口鋼徵收25%的關稅，對進口鋁徵收10%的關稅，並將這些金屬的競爭視為國家安全威脅。

周日在羅馬出席G20峰會的拜登表示，這項協議可望“提高美國鋼鋁產量……激勵在全球經濟中碳密集度最高的產業之一減少排放”。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在G20會議期間與拜登發表的聯合聲明中說：“我很高興地宣布，喬‧拜登總統和我達成了一項協議，暫停對鋼鐵和鋁徵收關稅，並就一項新的全球性可持續鋼鐵協議進行合作。”

據路透社報導，拜登還說，美歐之間的碳基鋼鋁貿易協議將限制來自中國（中共）的“不潔”鋼鐵進入美國市場，並打擊其它國家的鋼鐵傾銷行為。

英國《金融時報》報導，美歐達成協議後，即刻招致中共批評。中共駐華府大使館表示，北京堅決反對美方的“指控”。

來自中央社的數據顯示，中國鋼鐵產量佔全球產量的56%，當中大多由使用鐵礦砂和焦煤的高爐煉製生產。2020年全球只有少數國家增加鋼鐵產量，中國即是其中之一。