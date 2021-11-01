鋼鐵關稅

美歐結束鋼鋁稅爭端 拜登：阻中國不潔鋼鐵

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Joe Biden a expliqué que, outre les négociations en vue d'un accord mondial (Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium), auxquelles tous les pays seront conviés, l'accord annoncé le 30 octobre, qui ne porte que sur l'acier et l'aluminium entièrement produits en Europe, va réduire les pratiques anticoncurrentielles et l'accès au marché américain pour l'acier "sale".
Joe Biden a expliqué que, outre les négociations en vue d'un accord mondial (Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium), auxquelles tous les pays seront conviés, l'accord annoncé le 30 octobre, qui ne porte que sur l'acier et l'aluminium entièrement produits en Europe, va réduire les pratiques anticoncurrentielles et l'accès au marché américain pour l'acier "sale". © Reuters
作者： 法廣
5 分鐘

美國和歐盟10月31日宣布結束鋼鋁關稅爭端，並在未來兩年內製定一項可持續的全球性協議。拜登稱讚該協議可“提高美國鋼鋁產量”，並阻止中共將“不潔”鋼鐵輸出到美國。

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美歐領導人在意大利召開的20國集團（G20）峰會上一致同意，將在未來兩年內達成一項全球可持續鋼鋁協議（Global Sustainable Steel Arrangement），以削減過剩產能，並鼓勵更環保的生產方式。

 

美國總統喬‧拜登（Joe Biden）說：“美國和歐盟達成一項重大突破，將解決氣候變化所帶來的生存威脅，同時也保護了美國就業和美國工業。”，該協議立即取消前任政府對歐盟施加的鋼鋁關稅，並降低了美國消費者的成本。

美歐貿易爭端始於2018年。當時，時任總統川普（特朗普）援引1962年《貿易擴張法案》第232條，對來自歐盟和中國等地的進口鋼徵收25%的關稅，對進口鋁徵收10%的關稅，並將這些金屬的競爭視為國家安全威脅。

周日在羅馬出席G20峰會的拜登表示，這項協議可望“提高美國鋼鋁產量……激勵在全球經濟中碳密集度最高的產業之一減少排放”。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在G20會議期間與拜登發表的聯合聲明中說：“我很高興地宣布，喬‧拜登總統和我達成了一項協議，暫停對鋼鐵和鋁徵收關稅，並就一項新的全球性可持續鋼鐵協議進行合作。”

據路透社報導，拜登還說，美歐之間的碳基鋼鋁貿易協議將限制來自中國（中共）的“不潔”鋼鐵進入美國市場，並打擊其它國家的鋼鐵傾銷行為。

英國《金融時報》報導，美歐達成協議後，即刻招致中共批評。中共駐華府大使館表示，北京堅決反對美方的“指控”。

來自中央社的數據顯示，中國鋼鐵產量佔全球產量的56%，當中大多由使用鐵礦砂和焦煤的高爐煉製生產。2020年全球只有少數國家增加鋼鐵產量，中國即是其中之一。

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