特斯拉在美召回1.2萬汽車 軟件問題存安全隱患

今年以來，特斯拉（Tesla）多次因安全問題召回汽車。繼6月底該公司大規模召回在中國的28萬輛汽車後，10月底，又有近1.2萬輛美國汽車，因存在軟件錯誤可能導致追尾事故風險上升而被召回。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國國家公路安全管理局（NHTSA）10月29日公布的消息稱，特斯拉正在召回2017年至2021年售出的幾款汽車，車型分別為Model S、Model 3、Model X以及2020至2021年款的Model Y。

而召回原因是“通訊錯誤可能會導致的前向碰撞警告或自動緊急制動（AEB）系統意外啟動”。也就是AEB的意外啟動，可以能會導致汽車突然停車，增加撞車風險。

據統計，此次召回受影響的車輛約為1.17萬輛，涉及產品17個。對此，特拉斯向NHTSA表示，已經發布了免費的無線軟件更新進行補救，並於今年年底向車主發送信函。

NHTSA在一份聲明中表示，特拉斯在收到客戶有關“自動緊急制動系統意外激活”事件的報告後，卸載了錯誤版本的完全自動駕駛系統（Full Self-Driving system），更新並重新安裝了汽車上的軟件。

NHTSA表示，將“繼續與特斯拉進行對話，以確保任何安全缺陷得到及時察覺並解決。”

在此之前，特拉斯已有過多次召回記錄。

今年1月13日，NHTSA曾致函特拉斯公司，要求其召回約15.8萬輛Model S和Model X電動車，認定這兩款車的觸摸屏“存在缺陷，關聯汽車安全”，如遇惡劣天氣，將導致事故風險增加。

6月26日，中國市場監督總局消息稱，特拉斯召回在中國市場已售出的28.5萬車輛，以解決存在的巡航控制系統相關的安全問題。涉及車型包括進口的Model 3及國產的Model 3、Model Y。

目前，市場對特斯拉的看法呈兩極化，一方面認為，特斯拉推動了電動汽車的行業發展，也為改善環境作出了貢獻。但同時，頻發的交通事故和召回事件令特拉斯的安全口碑受到質疑。有評論認為，特斯拉要想實現進一步發展，有必要加強數據安全和車輛安全，讓消費者放心。