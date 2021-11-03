俄亥俄州辛辛那提選出首位亞裔市長

在俄亥俄州的辛辛那提市，38歲的阿夫塔布·普雷瓦爾（Aftab Pureval）周二（11月2日）在市長選舉中擊敗對手大衛·曼恩（David Mann），當選為下任市長。

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當地媒體美東時間晚10點報導說，普雷瓦爾將成為下一任辛辛那提市市長，他贏得66%的選票。

普雷瓦爾自2017年起擔任漢密爾頓郡（Hamilton County）法院書記員，他在該市5月市長選舉的初選中排名前兩名，民調一直領先前市長曼恩。

普雷瓦爾通過推特就勝選推文（見這）：“言語無法表達我對成為辛辛那提市下一任市長的榮幸和興奮。今晚，我們創造了歷史！讓我們開始工作吧!”

普雷瓦爾的母親是藏族，父親是印度人。他在勝選演講中說，他的父母從印度來到美國，是為了給他們的兒子提供一個更好的生活。

“因為這個令人難以置信的決定，我們家從難民變成了辛辛那提市的市長。”他說。

辛辛那提人口逾30萬，其中亞太裔人口僅略高於2%。

普雷瓦爾在競選期間曾表示，代表亞裔候選人在任何地方都有競爭力，“我的競選象徵亞裔候選人不再是獨特的，反而更是主流，可以期待更多人參選和領先”。

他的對手曼恩通過推特發出信息表示認輸。曼恩寫道：“祝賀阿夫塔布當之無愧的勝利。我與他聊過，希望他一切順利。在我的職業生涯中，能擔任市議員、市長和國會議員為這個社區服務是我一生的榮幸。謝謝你，辛辛那提！”