國際刑事法院對委內瑞拉展開反人道罪調查

國際刑事法院獲得委內瑞拉當局同意，對2017年該國政府鎮壓反對派是否觸犯反人道罪展開調查。委內瑞拉當局希望以此獲得司法國際承認。反對派表示支持調查，希望正義得到伸張。

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國際刑事法院的檢察官卡林汗（Karim Khan）在對委內瑞拉為期3天地訪問後，與委內瑞拉達成協議，對委內瑞拉政府2017年鎮壓反對派展開違反人道罪的調查。據法新社說，委內瑞拉總統馬杜羅與與國際刑事法院（ICC）檢察官卡林汗星期三舉行聯合新聞發布會，宣布針對委內瑞拉2017年鎮壓反政府示威期間是否犯下違反人道罪，由國際刑事法院將展開調查。

委內瑞拉當局許諾給予支持與合作。

據委國總統馬杜羅表示，經過初步評估，卡林汗「決定進入下一階段以查明真相」。馬杜羅說：「儘管不認同卡林汗的看法，但身為一個國家，我們尊重他的決定」。

卡林汗則表示：「隨着調查進入下個階段，我請求大家給予調查的空間。」

法新社說，此舉受到反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）歡迎。瓜伊多在推特發文說，這項行動將使受害者與他們的家屬獲得在委內瑞拉被剝奪的權利，替受害者伸張正義」。瓜伊多自2019年自稱為委內瑞拉的臨時總統，並獲得約60國支持。

2017年，委內瑞拉民眾不滿當局逮捕數名反對派領袖，以及最高法院裁定解散反對派主導的國民議會（National Assembly），紛紛走上街頭抗議，安全部隊在鎮壓期間造成100多人死亡。

國際刑事法院2018年展開初步調查時，前任檢察官班索達（Fatou Bensouda）曾表示，有合理的根據可研判，委內瑞拉政府已犯下違反人道罪。

據本台報道稱，國際刑事法院已對至少自2017年以來在委內瑞拉犯下的涉嫌危害人類罪展開調查。國際刑事法院檢察官卡林汗於11月3日星期三在結束對加拉加斯的三天訪問時宣布了他的決定。

在11月3日星期三在委內瑞拉總統府舉行的儀式上，馬杜羅甚至與國際刑事法院的檢察官簽署了一項協議，其中規定委內瑞拉承諾為檢察官在其境內的調查提供便利。調查所涉及的事實尤其與2017年鎮壓反政府示威活動有關。

儘管不同意，委內瑞拉總統說他尊重檢察官的決定。"檢察官已決定進入下一階段，尋求真相。馬杜羅總統說："我們尊重他的決定，即使（......）我們不同意它。

作為交換，卡林汗已承諾支持將該國的司法機構提升到國際標準。

政府和反對派都沒有因為卡林汗的訪問而受到影響。反對派要求進行調查並得到了調查。委內瑞拉檢察官幾個月來一直試圖說明當局對起訴犯罪者的正當性，也要求海牙國際刑事法院制定一個路線圖。現在這個協議已經擺在桌面上並簽署了。

據反對派領導人胡安-瓜伊多在推特上作出反應，稱 "國際刑事法院正式開始對危害人類罪進行調查，捍衛了受害者及其親屬被剝奪的正義權利。

國際刑事法院的檢察官說他知道委內瑞拉國家分歧與地緣政治的因素，但警告那些試圖將其檢察官的工作 "政治化 "的人。