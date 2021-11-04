衝突升級 美駐埃塞俄比亞大使館允許員工離開

埃塞俄比亞暴力衝突升級，反叛軍不斷取得進展。3日，美國駐埃塞俄比亞大使館表示，非緊急的政府僱員和家屬已經獲得“授權”，可自願離開該國。

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美國駐埃塞俄比亞大使館在一份聲明中說：“由於武裝衝突、內亂和可能的供應短缺，（國務院）授權非緊急的美國政府僱員以及緊急和非緊急僱員的家屬自願離開埃塞俄比亞。”

聲明中還補充說，前往埃塞俄比亞的旅行是不安全的，衝突有可能進一步升級。埃塞俄比亞政府以前曾在內亂期間和之後限制或關閉互聯網、手機數據和電話服務。

周三，英國也敦促其公民重申他們留在埃塞俄比亞的必要性，並考慮在有商業選擇的情況下離開該國。

周二，埃塞俄比亞宣布進入緊急狀態，來自提格雷北部地區的叛軍威脅要向首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）進軍。

總理阿比·艾哈邁德（Abiy Ahmed）在周三的一份聲明中強硬回應：“我們將用我們的血和骨埋葬這個敵人，並提升埃塞俄比亞的尊嚴”。艾哈邁德在2019年被授予諾貝爾和平獎而現在卻被指控侵犯人權。

周三，聯合國公布的一項調查指控，埃塞俄比亞政府軍和從厄立特里亞徵募的軍隊在長達一年的衝突中的虐待行為可能構成戰爭罪。聯邦政府一直由提格雷人民解放陣線（Tigray People’s Liberation Front）所領導的四黨聯盟控制。

對埃塞俄比亞的暴力升級和敵對行動的擴大，美國表示“嚴重關切”，再次呼籲各方停止軍事行動並開始停火談判。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在週三的新聞發布會上說，美國非洲之角問題特使費爾特曼（Jeffrey Feltman）周四將前往埃塞俄比亞，他將與埃塞俄比亞政府討論當前的緊張局勢。

普萊斯強調，持續的戰鬥只會使目前埃塞俄比亞嚴重的人道主義危機延長。他補充說，華盛頓正在與其它國家、聯合國和非洲聯盟討論如何解決這一危機。

普萊斯說：“所有各方必須停止軍事行動，無條件開始停火談判”。

埃塞俄比亞政府軍和反對派軍隊之間長達一年的戰鬥已造成數千人死亡，迫使200多萬人離開家園，並使提格雷的40萬人面臨饑荒。周二，美國已經暫停了埃塞俄比亞產品進入美國的免稅權。