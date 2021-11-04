調查：美國人最關注的已經不再是新冠病毒疫情了

美國

雖然美國每日的新冠死亡人數仍超過1,000人，但這份10月18-22日進行的全美民意調查顯示，自年初以來全美對公共衛生和疾病問題的關注已經減退。10月僅有12%的美國成年人將新冠疫情這樣的公共衛生問題列為全國性的優先問題，2月時為20%。

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一項調查說：美國人現在最關注通脹和經濟，新冠疫情重要性悄然降低。據路透/益普索進行的調查顯示，美國人的關注點日益從新冠疫情轉移，轉為聚焦消費者物價上漲和其他經濟領域。民主黨在這些方面不太讓人放心，這種轉變可能使共和黨在明年舉行的期中選舉中處於有利地位。

與此同時，全美三分之二的受訪者，包括絕大多數民主黨人、共和黨人和獨立黨派人士，都認為“通脹對自己來說是個很大的問題。”美國人也在密切關注疫情時期的就業市場，當前企業招不到足夠數量的工人，另一方面仍有數百萬人失業：路透/益普索的調查顯示，73%的成年人希望政治領導人把注意力放在就業和經濟增長上面。

僅僅一年時間，政治格局就發生了巨大的變化。去年拜登和民主黨人贏得了白宮和國會控制權靠的就是側重疫情以及前總統特朗普對疫情的處理這個口號。然而，民主黨人本周在弗吉尼亞州長的競選中落敗，保守派候選人的選票激增，讓民主黨人難以匹敵，新澤西州的競選也出乎意料的激烈。現在看來，民主黨人曾經最重要的議題已經不是美國人最關注的問題了。

路透社說，調查顯示，自4月以來，公眾對拜登在經濟、移民、國家團結，甚至應對疫情表現的支持率幾乎每月都在下降。

總的來說，對拜登任內表現的支持率現在徘徊在今年最低水平附近。最新的每周調查顯示，44%的美國成年人支持拜登，自1月以來下降了11個百分點，而51%的人不支持，同期增長了19個百分點。

路透社引據哥倫比亞大學的選舉問題專家Donald Green說，“那些一年前對特朗普的失敗深感擔憂的搖擺不定的選民，可能對現在的情況並不滿意，” Donald Green說，“這就是許多民主黨人感到緊張的原因。”