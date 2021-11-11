從汽油到麵包，美國物價飛漲，拜登說扭轉通脹是當務之急

聯邦政府勞工部10日公布的數據顯示：美國10月份消費物價指數(CPI)同比增長6.2%，創下30年來新高。總統拜登10日視察巴爾的摩港時表示：“所有東西都變貴了，從一加侖汽油到一條麵包。”“通貨膨脹損害了美國人的錢包，扭轉通脹是我的當務之急。”

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民眾的感受可能比勞工部的數據更沉重：與去年同期相比，加州舊金山灣區10月普通無鉛汽油價格上漲40.2%，天然氣上漲21.7%，肉類、家禽、魚類和雞蛋上漲13.6%。

生活物資價格飛漲，使得美國民眾今年過感恩節、聖誕節開銷加重。有線電視新聞網(CNN)本周公布最新民調結果顯示，超過三分之一受訪民眾說，美國解決的當務之急是經濟，高達52%受訪者不認同拜登的施政表現。CNN分析，通貨膨脹已成拜登總統的政治夢魘，問題盤根錯節，短時間內恐難解決。

拜登表示，消費物價指數上漲主要是受能源成本上升影響，他已指示聯邦貿易委員會（FTC）對這一行業中任何市場操縱或價格欺詐行為予以反擊。拜登還表示，其他領域的價格上漲“反映了經濟恢復平穩運行的持續努力”。

拜登提及國會剛剛通過的基建法案，指出該法案減少了供應鏈瓶頸，讓產品更容易降低成本。拜登援引17位諾貝爾經濟學獎得主的說法，他們認為，“更好地重建”計畫將“緩解通脹壓力”。他強調，這項計畫不會增加聯邦債務，並將要求最富有的美國人和大公司繳納他們應繳的稅款。

拜登堅稱，復蘇正在取得進展，他說：“我們還有更多的工作要做，但毫無疑問，經濟將繼續復蘇，目前的狀況比一年前要好得多。”

但燈塔經濟（Beacon Economics）經濟學家桑伯格（Christopher Thornberg）認為：拜登政府致力推動的基建設施支出法案，可能會加劇通貨膨脹。他直言：“拜登這是想提油滅火”。桑伯格警告：全美物價上漲可能會持續好幾年。