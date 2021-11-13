洪都拉斯總統訪問台灣今會蔡英文 該國即將大選民意紅人明說當選即與北京建交

洪都拉斯是與台灣保持外交關係的最後15個國家之一，該國總統胡安-奧蘭多-葉南德茲周六抵訪台灣後今天會見台灣總統蔡英文。胡安-奧蘭多-葉南德茲希望在該國11月28日的選舉後仍然能保持與台灣外交關係。但主要反對黨已承諾承認北京。

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據法新社今天報道稱，洪都拉斯總統胡安-奧蘭多-葉南德茲表示， "我們希望發出一個明確而強烈的信息：患難見真情。在這些緊張時刻，洪都拉斯就在那裡，總是靠近台灣。胡安-奧蘭多-葉南德茲計畫對台灣訪問3天。

胡安-奧蘭多-葉南德茲在與台灣總統蔡英文會晤時，指希望11月28日的總統選舉結果，將始終考慮到洪都拉斯和台灣之間的這種外交關係。

法新社說，北京認為台灣--1949年國民黨軍隊被共產黨打敗後逃往那裡--是一個反叛的省份，最終將與大陸統一，必要時可使用武力。自2016年蔡英文當選以來，北京和台灣的關係已經惡化，蔡英文來自一個傳統上贊成獨立的政黨。

法新社說，從那時起，北京已經從台北奪走了七個國家的外交承認，包括拉丁美洲的三個國家（巴拿馬、薩爾瓦多、多米尼加共和國）。

洪都拉斯主要左翼反對黨的候選人蕭卡斯特羅Xiomara Castro承諾，如果當選，將立即啟動與中國大陸的外交和貿易關係。卡斯特羅女士是前總統曼努埃爾-塞拉亞的妻子，她與執政的國家黨現任特古西加爾巴市市長納斯里-阿斯富拉一起，是贏得選舉的熱門人選之一。

據法新社說，台北已經警告洪都拉斯，反對北京的 "華而不實 "的承諾。

台灣總統蔡英文今天在總統府接見到訪的洪都拉斯總統葉南德茲，葉南德茲重申宏國對台灣的支持。包括法新、路透、美聯社等均報導葉南德茲這趟卸任前的訪台之行。法新社與路透社都聚焦於葉南德茲趕在洪都拉斯月底大選前訪台的時間點。

據路透社指出，葉南德茲所屬政黨在28日的大選面臨嚴峻挑戰，主要反對黨支持的候選人卡斯特羅（Xiomara Castro）在民調領先，卡斯特羅揚言若當選會展開一系列變革，包括與北京政府建交。

法新社指出，拉丁美洲一直是台北和北京之間的重要外交戰場。台北最近指控北京當局試圖透過提供新冠病毒疫苗來挖邦交國。

據美聯社指出，即將於明年1月卸任的葉南德茲，正面臨紐約聯邦檢察官指控他與毒品走私的牽連而益發勢單力孤。他的兄弟已於2018年在邁阿密因涉嫌販毒遭美國當局逮捕。

據中央社說，國際拉美及加勒比研究聯盟學者向駿告訴美聯社，從政治上看因已不得連任，葉南德茲此行收穫不在政治，較有可能從台灣尋求經濟或其他方面的支持。