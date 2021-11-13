華爾街日報：美國投資正助力中國爭奪芯片行業主導地位

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)的一項調查發現，美國公司及其在華分支機構正在加大對中國半導體公司的投資力度，幫助中國政府爭取芯片行業的主導地位，從而令華盛頓為保持美國在這一關鍵技術領域的領先地位所做的努力遭遇更複雜的局面。

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據該報道，根據紐約研究公司榮鼎集團(Rhodium Group)應《華爾街日報》的要求對交易數據進行的分析，從2017年到2020年，美國風投公司、芯片行業巨頭和其他私人投資者參與了中國半導體行業的58項投資交易，比此前四年的數量多出一倍以上。

《華爾街日報》對分析公司PitchBook Data Inc.的數據進行的另外一項評估顯示，大型芯片廠商英特爾公司(Intel Corp., INTC)是積極的投資者之一，支持一家現在名為上海概倫電子股份有限公司(Primarius Technologies Co.)的中國公司，該公司專門生產美國公司目前領先的芯片設計工具。

除此之外，《華爾街日報》發現，自2020年初以來，矽谷風投公司紅杉資本(Sequoia Capital)、Lightspeed venture Partners、經緯創投(Matrix Partners)和紅點創投(Redpoint Ventures)的總部位於中國的關聯公司對中國芯片行業企業進行了不少於67筆投資。

據《華爾街日報》發現，雖然許多交易的投資金額未經披露，但這些投資者參與的數輪融資總計為中國芯片初創企業籌資數以十億計美元。

美中正在爭奪它們認為對未來地緣政治優勢至關重要的技術的主導權，上述投資浪潮正在觸及這場競爭的起爆點。半導體支撐着從手機、汽車、人工智能、到核武器等一切，自去年以來，全球半導體一直供不應求。

華爾街日報說，接二連三的交易震驚了華盛頓的一些官員和議員們，他們正在考慮填補監管空白。美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)在今年7月的一次演講中表示，拜登(Joe Biden)政府“正在研究美國對外投資流動的影響，這些投資可能會規避出口管制的精神，或以其他方式增強我們競爭對手的技術能力，從而損害我們的國家安全”。